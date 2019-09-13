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影／九湖社區打造鬥魚原鄉意象 全新3D彩繪亮相吸睛

2019-09-13 20:20聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區致力於本土的「蓋斑鬥魚」復育，已連續4年舉辦全國性的鬥魚比賽，讓鬥魚比美、比大、比活力，最近社區牆面還新增了3D版的鬥魚彩繪圖像，與過去社區居民「素人創作版」風格不同，3D版鮮活地呈現，完成後十分吸睛。

九湖社區發展協會理事長張天福指出，早年銅鑼九湖地區的蓋斑鬥魚數量多又美，堪稱鬥魚的「原鄉」，但因八七水災等天災導致鬥魚族群流失，近20年來國內推動復育蓋斑鬥魚，銅鑼鄉公所也連續10年辦全國鬥魚大賽，但後來又停辦，九湖社區是鬥魚的原鄉，決定接手辦鬥魚大賽，今年已邁入第4屆。

他表示，今年九湖鬥魚比賽系列活動一連兩天推出，14日將辦理鬥魚復育、繁殖的培訓課程，15日上午起進行大賽，歡迎各地民眾來共襄盛舉。

九湖社區近年來凸顯當地特產杭菊、鬥魚等特色，除了參與農村再生計畫，打造鬥魚復育繁殖池，社區許多牆面，居民還用馬賽克拼貼、浮雕等工藝製作出鬥魚、農村24節氣、石虎等意象圖案，今年社區更請來3D彩繪專家魏榮欣繪製鬥魚，盼成社區打卡、取景新亮點。

3D彩繪鬥魚牆面11日剛完成，就吸引不少鄉民、遊客取景，往年社區的彩繪、拼貼感覺較像「素人」創作，這次請來專家彩繪，除了鬥魚生態，還有附近熱門景點「天空步道」及桐花美景，為社區增添新話題。

苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，以往社區牆面可見各式鬥魚的意象圖案，包括馬賽克...
苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，以往社區牆面可見各式鬥魚的意象圖案，包括馬賽克拼貼、立體浮雕等造型。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，以往社區牆面可見各式鬥魚的意象圖案，包括馬賽克...
苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，以往社區牆面可見各式鬥魚的意象圖案，包括馬賽克拼貼、立體浮雕等造型。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，最近在社區牆面完成3D版的彩繪鬥魚，圖案鮮活，...
苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，最近在社區牆面完成3D版的彩繪鬥魚，圖案鮮活，彩繪牆面還有當地的知名景點「天空步道」。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，最近在社區牆面完成3D版的彩繪鬥魚，圖案鮮活，...
苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，最近在社區牆面完成3D版的彩繪鬥魚，圖案鮮活，與過去的「素人版」鬥魚圖像大異其趣。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，以往社區牆面可見各式鬥魚的意象圖案，包括馬賽克...
苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，以往社區牆面可見各式鬥魚的意象圖案，包括馬賽克拼貼、立體浮雕等造型。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，最近在社區牆面完成3D版的彩繪鬥魚，圖案鮮活，...
苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，最近在社區牆面完成3D版的彩繪鬥魚，圖案鮮活，與過去的「素人版」鬥魚圖像大異其趣。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，最近在社區牆面完成3D版的彩繪鬥魚，圖案鮮活，...
苗栗縣銅鑼鄉致力復育本土蓋斑鬥魚，最近在社區牆面完成3D版的彩繪鬥魚，圖案鮮活，與過去的「素人版」鬥魚圖像大異其趣。記者胡蓬生／攝影
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