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營造以人為本兒童城市 竹市校園交通寧靜區擴充10校

2019-09-13 20:05聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

為保障學生上下學及行人安全，新竹市陸續設立17個校園、交通寧靜區，其中光華國中等校上下學時段還封路管制淨空成學生徒步區，校長宋雨親說，剛開始部分民眾無法理解，現都已習慣並主動配合，共同守護學生的安全。今年還有10所學校陸續擴充，透過速限30公里的標誌、標線及減速設施提醒汽機車駕駛人減速。

市府交通處指出，市長林智堅上任後即以建立以人為本的兒童城市交通環境為目標，指示交通處改善學校周邊道路環境、設置校園寧靜區相關速限、減速及警示的標誌、標線與創新活潑的方式來強化校園安全。

交通處在學校周邊巷道規畫通學巷限速30公里降低行車速度，沒有人行道的巷道透過路面邊線繪設行人通行空間，因地制宜規畫家長接送區、校園寧靜區、減速區、彩色行人穿越道線、行人專用時相、行人觸控號誌等，減少人車爭道情形，維護學生上下學的安全。

其中光華國中前光華北街道路狹窄車輛多，上下學接送時段汽機車混雜交通壅塞，學生穿梭車道險象環境，市府3年前在兩側路口掛設時段性禁入牌面，路面以大型紅色鋪面標示校園寧靜區，上午7點至7點30分、下午4點至4點20分上下學尖峰時段，車輛止禁入。

每天上下學管制時段，老師與學校保全帶領學生交通導護在兩側路口管制提醒汽機車改道，校長宋雨親說，剛開始實施時，少數用路人無法理解為何要管制改道，不願配合或不想繞道，經說明希望保護學生通學安全，大都有同理心能接受，校方也透過機會跟家長宣導，警方配巡邏，感謝大家的配合，現在上下學時段光華北街淨空讓學生安全通行。

交通處指出，104年以來已完成17所學校校園、交通寧靜區，目前仍有10所學校進行彩色行穿線、標線型人行道及增設家長接送區等校園寧靜區工程，校園寧靜區推廣多年來，成效已獲肯定，速限或管制措施，也被多數人習慣與接受。

新竹市光華國中上下學時段封路管制淨空成學生徒步區，維護學生安全。記者黃瑞典／攝影
新竹市光華國中上下學時段封路管制淨空成學生徒步區，維護學生安全。記者黃瑞典／攝影
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新竹市光華國中上下學時段封路管制淨空成學生徒步區，維護學生安全。記者黃瑞典／攝影
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新竹市光華國中上下學時段封路管制淨空成學生徒步區，維護學生安全。記者黃瑞典／攝影
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