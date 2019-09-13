親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

手搖飲擺鮮蝦真得很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

辭公懲會委員長 石木欽聲明：成鬥爭下犧牲品

暖心老闆籌設洗衣庇護工場 助身障者就業

2019-09-13 19:21聯合報 記者張裕珍╱即時報導

專營洗衣的晨揚國際事業長年聘用身障員工，協助燙衣、折衣工作，今年更籌設庇護工場，預計10月開幕，將再聘僱6名身障者，一手創立洗衣工廠的負責人邱奕田說，小時曾受助於人，於是立志回饋社會，開設洗衣廠便積極協助身障孩子實習與就職，成立庇護工場更是「我的願望和夢想」，期待開花結果，未來再擴大庇護工廠規模。

邱奕田小時囿於家境，國中時就兼差送報，因大雨緣故淋濕報紙，他心中萬分焦急，擔心送報辛苦泡湯，回憶當時遇到一名陌生女子伸出援手，不僅不介意濕透的報紙，還將手中早餐遞給他，要他好好吃完早餐離去，這份溫情讓他點滴在心，發願有能力時要幫助弱勢。

晨揚國際為八德區具規模的洗衣工廠，現有大發與成富廠，分別專營軍警消制服、醫療被服租賃等洗滌服務，邱沒忘了兒時受人幫助，多年來與桃園啟智學校等學校合作，讓身障學生到工廠實習，並提供工作機會，目前正職身障員工約四、五十人，若加上實習者超過百人。

「身障員工表現不會輸給一般人」，邱說，身障者有智障或聾啞等缺陷，他會以3帶1比例，請其他員工指導，身障員工只要用心肯學，父母也願意放手，幾乎都能耐心完成滾燙、折疊或核對衣物等作業，同時為營造友善職場環境，進入晨揚的員工也要接受與身障者共事。

晨揚國際聘用身障員工，曾榮獲行政院金展獎肯定，今年經市府勞動局輔導，將成立庇護工場，邱奕田說，很多人問他為何要費心作庇護工場？他說從事洗衣業40年，自豪「沒有我洗不起來的衣服」，不讓洗劑殘留衣物，如今年逾花甲，希望能分享洗衣經驗回饋社會。

庇護工場鎖定為八德大發廠，專門負責公私立機關學校如軍警消制服、捕蜂衣或被單洗滌整燙等，邱目標引進自動折疊等機器，不僅提高工作效率，也可進一步擴大庇護工場規模，若未來衛生法規許可，也希望專營醫療被服租賃洗滌的成富廠也能成為庇護工場。

專營洗衣的晨揚國際事業長年聘用身障員工，廠內也會請資深員工陪伴指導，讓身障員工更...
專營洗衣的晨揚國際事業長年聘用身障員工，廠內也會請資深員工陪伴指導，讓身障員工更為上手。記者張裕珍／攝影
分享
專營洗衣的晨揚國際事業長年聘用身障員工，負責人邱奕田近日接受桃園市勞動局輔導，將...
專營洗衣的晨揚國際事業長年聘用身障員工，負責人邱奕田近日接受桃園市勞動局輔導，將成立庇護工場，幫助更多身障者。記者張裕珍／攝影
分享
專營洗衣的晨揚國際事業長年聘用身障員工，雖然反應不比一般人快，但折疊動作仔細，一...
專營洗衣的晨揚國際事業長年聘用身障員工，雖然反應不比一般人快，但折疊動作仔細，一樣能準確完成工作。記者張裕珍／攝影
分享
專營洗衣的晨揚國際事業長年聘用身障員工，兩人合作無間將剛洗好的被單放入滾燙機。記...
專營洗衣的晨揚國際事業長年聘用身障員工，兩人合作無間將剛洗好的被單放入滾燙機。記者張裕珍／攝影
分享

身障者庇護工場
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

影／九湖社區打造鬥魚原鄉意象 全新3D彩繪亮相吸睛

2019-09-13 20:20

營造以人為本兒童城市 竹市校園交通寧靜區擴充10校

2019-09-13 20:05

回收的寶特瓶、小學作業簿 搖身變桃園地景藝術節展品

2019-09-13 18:32

中秋不品蟹 親子來新竹香山賞蟹步道賞蟹

2019-09-13 11:39

老街溪河岸快樂健走 約1萬3000人參加

2019-09-13 11:03

時力竹市立委參選人高鈺婷：韓國瑜一直唱衰台灣競爭力

2019-09-13 10:40

記得儲水！桃園、八德近萬戶 16日將停水11小時

2019-09-13 10:09

中秋賞月還可拍美麗星空 中原大學天文台今晚開放

2019-09-13 08:04

地景藝術節交通懶人包 585個停車位、管制路段看這裡

2019-09-13 08:03

苑裡稻田彩繪 貓裏喵戴斗笠握鋤頭宣傳「米食季」

2019-09-13 08:01

大溪新勝社飛龍團 訪日展演

2019-09-12 23:55

化骨水濺腿女移工不治 苗縣青年傳愛 家屬：感謝你們

2019-09-12 23:53

瘤野螟危害稻作 苗縣府籲防治

2019-09-12 23:49

竹市社宅包租代管 月底前上路

2019-09-12 23:45

世光輪椅募款 2天就達標

2019-09-12 23:41

中秋連假 桃竹苗精采活動連發

2019-09-12 23:37

媽媽議員兒子局長 桃園府會出現母子檔

2019-09-12 23:08

華映還未通報大量解雇 桃市今年已2923人被裁員

2019-09-12 21:13

政院廢印花稅允補償地方稅損 鄭文燦：桃園10億元

2019-09-12 20:01

200夜市抵用券16日起上路 夜市攤商憂看得到吃不到

2019-09-12 19:20

竹市包租代管社會住宅9月底前上路 房租打5至9折

2019-09-12 18:53

11所竟只有1間合格 桃市八德校園消防設備遭批堪憂

2019-09-12 17:18

全台首座遙控無人機測驗場地啟用 朝專業化證照制度

2019-09-12 16:59

不是定點表演！「移動地景」顛覆想像中秋登場

2019-09-12 15:49

住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄觀光景點連假未見人潮 停車場空無遊覽車

2019-09-13 11:37

員林市今失去一名好里長 張尚裕積勞成疾英年早逝

2019-09-13 16:23

中秋不平靜 雲林科技大學旁小吃街暗夜火警

2019-09-13 11:20

記得儲水！桃園、八德近萬戶 16日將停水11小時

2019-09-13 10:09

「大港開唱」因韓市府不支持停辦？孫大千：踹共

2019-09-13 13:19

「好像缺門牙」台南新化老街獨缺兩棟老屋是這原因

2019-09-12 20:50

獨／柯文哲明到南投拜廟 縣長林明溱曾兩度讓柯碰釘子

2019-09-12 22:02

化骨水濺腿女移工不治 苗縣青年傳愛 家屬：感謝你們

2019-09-12 23:53

地景藝術節交通懶人包 585個停車位、管制路段看這裡

2019-09-13 08:03

夜市抵用券屏東縣無處可用 旅遊業、夜市攤販急跳腳

2019-09-13 17:33

「蛋黃酥」之亂終止了 不二坊明天起連休4天

2019-09-13 18:17

影／基隆城隍夜巡好兄弟收假 民眾搶躦轎腳、鹹光餅

2019-09-12 20:22

首創公路、捷運共構10月完工 縮短安坑至台北通勤時間

2019-09-12 21:24

手搖飲擺鮮蝦真得很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

2019-09-13 18:00

板橋車站裝置藝術蟑螂亂竄旅客噁 站方：加強清潔消毒

2019-09-12 21:07

中秋連假首日阿里山陸客僅百餘人 營業額驟減六成

2019-09-13 16:49

助李昆澤！陳其邁唱浪子回頭 陳菊「打狗三姐妹」高歌

2019-09-13 00:01

屏東看板風波！地主好意反惹爭議 伍麗華持租約自清

2019-09-13 10:41

連假首日下墾丁走走停停 旅宿業懷念過去滿房榮景

2019-09-13 15:02

中秋節連假首日 台南安平遊客「熱爆了」

2019-09-13 16:29

綠質疑大港開唱成大港禁唱 藍：不能監督嗎

2019-09-13 01:31

4大打卡點 中秋「亮」起來

2019-09-12 23:55

中秋千人封街烤肉 鳳山誠義里好狂

2019-09-12 20:20

大港開唱不辦了 陳菊：有朝一日我們還會在大港相見

2019-09-12 22:04

中秋閃不停！高鐵嘉義站快閃表演一場接一場

2019-09-13 14:35

拚史上最長！國慶焰火在屏東 這一天將試放3分鐘

2019-09-13 15:43

太魯閣砂卡礑步道 中秋節後施工將局部管制或封閉

2019-09-13 11:26

中秋連假 桃竹苗精采活動連發

2019-09-12 23:37

從板橋到新店 台北氣象站落腳安坑 2021年完工

2019-09-12 21:45

時力竹市立委參選人高鈺婷：韓國瑜一直唱衰台灣競爭力

2019-09-13 10:40

華映還未通報大量解雇 桃市今年已2923人被裁員

2019-09-12 21:13

花蓮玉富自行車道 腳踏2大板塊超奇妙

2019-09-13 10:40

影／奉天宮媽祖契子女中秋回家 伊林名模來走秀

2019-09-13 12:01

曾是軍事禁地 汐止白匏湖大揭密

2019-09-13 10:25

曾是軍事禁地 中秋探訪新北汐止白匏湖祕境

2019-09-12 22:58

中秋節逛旗山老街遊大樹舊鐵橋 多元體驗更新鮮

2019-09-13 15:45

社子島居民向小英喊救命 盼總統主持公道

2019-09-13 15:41

中秋不品蟹 親子來新竹香山賞蟹步道賞蟹

2019-09-13 11:39

棧貳庫旋轉木馬 中秋節浪漫回歸

2019-09-13 09:14

高雄渡輪票價優惠延長 明年1月底前渡輪優惠5折起

2019-09-12 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top