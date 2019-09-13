暖心老闆籌設洗衣庇護工場 助身障者就業

2019-09-13 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



專營洗衣的晨揚國際事業長年聘用身障員工，協助燙衣、折衣工作，今年更籌設庇護工場，預計10月開幕，將再聘僱6名身障者，一手創立洗衣工廠的負責人邱奕田說，小時曾受助於人，於是立志回饋社會，開設洗衣廠便積極協助身障孩子實習與就職，成立庇護工場更是「我的願望和夢想」，期待開花結果，未來再擴大庇護工廠規模。

邱奕田小時囿於家境，國中時就兼差送報，因大雨緣故淋濕報紙，他心中萬分焦急，擔心送報辛苦泡湯，回憶當時遇到一名陌生女子伸出援手，不僅不介意濕透的報紙，還將手中早餐遞給他，要他好好吃完早餐離去，這份溫情讓他點滴在心，發願有能力時要幫助弱勢。

晨揚國際為八德區具規模的洗衣工廠，現有大發與成富廠，分別專營軍警消制服、醫療被服租賃等洗滌服務，邱沒忘了兒時受人幫助，多年來與桃園啟智學校等學校合作，讓身障學生到工廠實習，並提供工作機會，目前正職身障員工約四、五十人，若加上實習者超過百人。

「身障員工表現不會輸給一般人」，邱說，身障者有智障或聾啞等缺陷，他會以3帶1比例，請其他員工指導，身障員工只要用心肯學，父母也願意放手，幾乎都能耐心完成滾燙、折疊或核對衣物等作業，同時為營造友善職場環境，進入晨揚的員工也要接受與身障者共事。

晨揚國際聘用身障員工，曾榮獲行政院金展獎肯定，今年經市府勞動局輔導，將成立庇護工場，邱奕田說，很多人問他為何要費心作庇護工場？他說從事洗衣業40年，自豪「沒有我洗不起來的衣服」，不讓洗劑殘留衣物，如今年逾花甲，希望能分享洗衣經驗回饋社會。