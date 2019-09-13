回收的寶特瓶、小學作業簿 搖身變桃園地景藝術節展品

2019-09-13 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園地景藝術節迎接中秋3天連假，5個展區今天起都湧入不少返鄉、出遊人潮逛展，市長鄭文燦下午參觀副展區「藝遊八塊厝」，10件融合地景的藝術創作全出自國內外藝術家與地方素人之手，「一條河」利用回收寶特瓶在河面上串出白鷺鷥造型，攔截垃圾，「保護色」則用小學生回收課本的紙張，紙塑動物造型，巧思賦予回收品全新生命。

藝遊八塊厝展區以八德擴大重畫區域周邊為主，市立美術館自上半年開始，就先邀請日本、俄羅斯2名國際藝術家與11位國內藝術創作者，分別與在地10組社區、學校及公寓大廈合作，並透過32場工作坊，分別在溪濱公園、八德三元宮、中大公園等處完成10件藝術創作。

10件作品分別以環境生態、市場及生活文化為主題，藉此帶動居民探討公共議題，更認識自己的家鄉，溪濱公園河面上的「一條河」，由日本藝術家藤井芳則與八德國中學生及淨溪志工合力創作，將寶特瓶串成白鷺鷥造型，用以攔截垃圾，盼民眾重視環境保護與河川保育。

漫步到中大公園則有「保護色」展品，15件動物造型創作矗立路旁，走近一看，動物全是由瑞豐與八德國小回收的作業簿或課本塑型而成，讓人會心一笑，公園內則有「桃園躲貓貓」展品，多個大型涵管彩繪上八德景緻，畫中還藏了99隻大小不一的貓咪，歡迎遊客來找貓。