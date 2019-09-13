中秋不品蟹 親子來新竹香山賞蟹步道賞蟹

2019-09-13 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



成群的短趾和尚蟹。圖／新竹市政府提供 分享 facebook 中秋連假何處去？到新竹香山濕地賞蟹步道來場生態之旅吧！香山濕地是北台灣面積最大的海岸型濕地，生態復育有成，蟹類數量年年攀升，其中弧邊招潮蟹幼蟹呈現特殊的「Tiffany藍」，讓人驚艷，市長林智堅歡迎大家遊訪香山濕地賞蟹步道、南港賞鳥小徑及海山漁港海堤步道，飽覽夕陽與豐富的生態景致。

市府產發處指出，香山濕地位於海岸線內凹區域，竹市沒有高山，平緩水流將泥沙沖積成大片泥灘地，漲退潮帶來豐富有機質，十分適合蟹類棲息，香山賞蟹步道是絕佳的生態教育觀察區，大約退潮後1至2小時最適合觀察，欣賞弧邊招潮蟹、清白招潮蟹、萬歲大眼蟹等蟹類「吃土」的可愛畫面。

弧邊招潮蟹又名弧邊管招潮蟹，被譽為「顏色最美」的蟹類，幼時呈現「Tiffany藍」，成蟹螯上帶有渲染的紅色，背甲有網狀紋，顏色特殊遠遠就能看到，屬於賞蟹步道上體型較大的種類；台灣招潮蟹又稱台灣旱招潮蟹，背甲是較深的藍褐色，螯指則像一把雪白色的大剪刀，相當醒目。

清白招潮蟹又稱乳白南方招潮蟹，身軀全白，雄蟹有一隻比身體還巨大的螯，聚集時有如沙地上舖了白點地毯，非常容易觀察到；萬歲大眼蟹身上覆著軟泥，不仔細觀察很容易忽略牠們，兩隻大螯很短、像捏著的手指，雄蟹會挺立揮舞雙螯再快速放下，就像高呼「萬歲！」。

短指和尚蟹得名於藍紫色圓球狀的甲殼，就像顆和尚頭，牠能直行，退潮時可觀察到數量龐大的蟹群像急行軍般前進，所以又稱兵蟹，遠看成群蟹群相當顯眼。