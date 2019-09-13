親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

MLB／連兩年逃不過手術 大谷翔平膝蓋動刀本季報銷

中秋連假首日 清晨國道南下塞車紫爆

中秋賞月還可拍美麗星空 中原大學天文台今晚開放

2019-09-13 08:04聯合報 記者高宇震╱即時報導

為了讓更多民眾感受大自然的奧妙、度過不一樣的中秋佳節，中原大學理學院天文台今晚7點至9點，將開放讓民眾賞月。由中原大學天文社學生主辦、解說，社長侯郁家表示，當晚除觀測月球，若月光沒有太強烈，還有機會見到由織女星、牛郎星、天津四連成的夏季大三角，民眾也可以用手機連接望遠鏡為美麗星空留下永恆紀錄。

今年中秋節中原大學理學院天文台將提供3至4台的專業望遠鏡，包括折反射式望遠鏡（施密特蓋賽格林式望遠鏡）、折射式望遠鏡、反射式望遠鏡等，都是一般民眾平常不易接觸的設備。侯郁家說，望遠鏡比起普通肉眼有著更強的集光力及解像力，從行星到深空，都能一覽無疑。

主辦活動的中原大學天文社，創立於民國60年，是全國數一數二的老牌天文社團，也是「全國大學天文社聯盟」成員，擁有豐富的跨校交流資源。天文社指導老師、物理系副教授徐芝珊表示，中原天文台規格媲美台北天文館的觀測室，在全國天文社中，堪稱使用率最高、品質最穩定。

每年中秋節開放中學大學就會開放理學院天文台讓民眾進場參觀，社長侯郁家表示，社團同學都非常熱愛星空，也喜歡推廣天文知識讓更多人知道，中秋節晚上會在現場解說與導覽，並穿插星座神話增加趣味。

侯郁家說，每次的開台對學生來說都是一種訓練，平常社課除了傳授天文方面的知識，也會訓練口條及應答，希望今年同學們能表現最好的一面。學生們也都很珍惜天文台難得的專頁資源，畢業社員、物理系校友林宏欽現在是中央大學天文所鹿林天文台台長，從學生時代即熱愛天文，至今仍定期返校指導社團學弟妹。

中原大學表示，今晚中秋若遇陰雨天，活動會取消，而除了一年一度的中秋節開放天文台賞月，平日除寒暑假，每周五晚上7點到9點，若天氣狀況許可，亦開放民眾使用，詳情可上中原天文社臉書（https://www.facebook.com/cycuastro/），或中原大學理學院網站（https://science.cycu.edu.tw/）查詢。

畢業社員、物理系校友林宏欽現在是中央大學天文所鹿林天文台台長，從學生時代即熱愛天...
畢業社員、物理系校友林宏欽現在是中央大學天文所鹿林天文台台長，從學生時代即熱愛天文，至今仍定期返校指導社團學弟妹。圖／中原大學提供
分享
中原大學天文社社長侯郁家說，望遠鏡比起普通肉眼有著更強的集光力及解像力，從行星到...
中原大學天文社社長侯郁家說，望遠鏡比起普通肉眼有著更強的集光力及解像力，從行星到深空，一覽無疑。圖／中原大學提供
分享
中原大學理學院天文台將於今晚7點到9點開放讓民眾賞月。圖／中原大學提供
中原大學理學院天文台將於今晚7點到9點開放讓民眾賞月。圖／中原大學提供
分享
中原大學理學院天文台將於今晚7點到9點開放讓民眾賞月。圖／中原大學提供
中原大學理學院天文台將於今晚7點到9點開放讓民眾賞月。圖／中原大學提供
分享
中原大學理學院天文台將於今晚7點到9點開放讓民眾賞月。圖／中原大學提供
中原大學理學院天文台將於今晚7點到9點開放讓民眾賞月。圖／中原大學提供
分享

中秋節中原大學
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中秋連假 桃竹苗精采活動連發

2019-09-12 23:37

地景藝術節交通懶人包 585個停車位、管制路段看這裡

2019-09-13 08:03

大溪新勝社飛龍團 訪日展演

2019-09-12 23:55

化骨水濺腿女移工不治 苗縣青年傳愛 家屬：感謝你們

2019-09-12 23:53

瘤野螟危害稻作 苗縣府籲防治

2019-09-12 23:49

竹市社宅包租代管 月底前上路

2019-09-12 23:45

世光輪椅募款 2天就達標

2019-09-12 23:41

媽媽議員兒子局長 桃園府會出現母子檔

2019-09-12 23:08

華映還未通報大量解雇 桃市今年已2923人被裁員

2019-09-12 21:13

政院廢印花稅允補償地方稅損 鄭文燦：桃園10億元

2019-09-12 20:01

200夜市抵用券16日起上路 夜市攤商憂看得到吃不到

2019-09-12 19:20

竹市包租代管社會住宅9月底前上路 房租打5至9折

2019-09-12 18:53

11所竟只有1間合格 桃市八德校園消防設備遭批堪憂

2019-09-12 17:18

全台首座遙控無人機測驗場地啟用 朝專業化證照制度

2019-09-12 16:59

不是定點表演！「移動地景」顛覆想像中秋登場

2019-09-12 15:49

住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07

桃市議員郭蔡美英遞補今就任 議員落選人場外抗議

2019-09-12 12:02

中平商圈積極推動騎樓整平 年輕里長打造友善住商環境

2019-09-12 11:14

桃園府會首見母子檔 媽媽當議員、兒子當局長

2019-09-12 11:04

影／苗縣二期稻作發現瘤野螟危害 農友加強巡田防治

2019-09-12 09:06

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

文旦被棄置成「文旦海」 瑞穗農會：用來作堆肥

2019-09-12 12:39

全台第一人 科員黃毓恒以博士生身分拿下IEEE論文首獎

2019-09-12 08:14

台中潮港城餐廳跳票案滅火 今聲明緊急資金到位

2019-09-12 12:19

謝龍介爆百萬斤文旦遭棄 郭國文酸：不知有機堆肥？

2019-09-12 18:43

遠東新埔廠快閃展售會 服飾、寢具 全面出清搶購

2019-09-12 12:21

台中自由車場整建後還沒啟用 已成打卡新景點

2019-09-12 11:03

「好像缺門牙」台南新化老街獨缺兩棟老屋是這原因

2019-09-12 20:50

順澤宮潮帽第一批今天發放 高雄三鐵迷搶頭香

2019-09-12 15:12

彰化有龍眼9月開花 原因令人意想不到

2019-09-12 17:10

「俗女養成記」有多夯 台南加開公車趕印地圖方便追劇

2019-09-12 19:58

獨／柯文哲明到南投拜廟 縣長林明溱曾兩度讓柯碰釘子

2019-09-12 22:02

影／基隆城隍夜巡好兄弟收假 民眾搶躦轎腳、鹹光餅

2019-09-12 20:22

嘉義縣虱目魚宴10道佳餚 低於成本每桌2500元開放預訂

2019-09-12 13:20

藝人沈玉琳「代班」基隆市長 本尊、里長笑翻

2019-09-12 16:48

桃園府會首見母子檔 媽媽當議員、兒子當局長

2019-09-12 11:04

南投國姓不只泡溫泉 縣府瞄準這2處打造水長流景區

2019-09-12 15:54

首創公路、捷運共構10月完工 縮短安坑至台北通勤時間

2019-09-12 21:24

板橋車站裝置藝術蟑螂亂竄旅客噁 站方：加強清潔消毒

2019-09-12 21:07

化骨水濺腿女移工不治 苗縣青年傳愛 家屬：感謝你們

2019-09-12 23:53

大港開唱喊卡 高市議員：沒有不支持，經費是文化部的

2019-09-12 11:48

竹市包租代管社會住宅9月底前上路 房租打5至9折

2019-09-12 18:53

全國咖啡烘焙賽結果出爐 冠軍竟被香港人打包了

2019-09-12 17:36

暴雨烈日交替柑橘變「火燒柑」台中東勢農民喊苦

2019-09-12 15:43

陳菊當一日志工為老人打菜 肯定基隆推動長照

2019-09-12 15:51

助李昆澤！陳其邁唱浪子回頭 陳菊「打狗三姐妹」高歌

2019-09-13 00:01

綠質疑大港開唱成大港禁唱 藍：不能監督嗎

2019-09-13 01:31

大港開唱停辦因「查水表」？文化局：循例查核並非針對

2019-09-12 10:48

大港開唱不辦了 陳菊：有朝一日我們還會在大港相見

2019-09-12 22:04

大港開唱停辦 民進黨青年部：韓國瑜扼殺台灣人盼望

2019-09-12 09:35

新北再爆疑似食物中毒 33學生送醫

2019-09-12 17:47

他在基隆尋覓17年高翔蜻蜓 無心插柳找到了

2019-09-12 17:48

影／苗縣二期稻作發現瘤野螟危害 農友加強巡田防治

2019-09-12 09:06

桃市議員郭蔡美英遞補今就任 議員落選人場外抗議

2019-09-12 12:02

中秋千人封街烤肉 鳳山誠義里好狂

2019-09-12 20:20

不必出國！曾文水庫搭船看黑鳶 「老鷹之鄉」行程正夯

2019-09-12 10:30

200夜市抵用券16日起上路 夜市攤商憂看得到吃不到

2019-09-12 19:20

「大港開唱」爆政治口水戰 團隊：非停辦、是明年暫休

2019-09-12 17:52

住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07

中秋連假 安坑交流道南下車流爆炸塞

2019-09-12 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top