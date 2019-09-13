中秋賞月還可拍美麗星空 中原大學天文台今晚開放

2019-09-13 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



為了讓更多民眾感受大自然的奧妙、度過不一樣的中秋佳節，中原大學理學院天文台今晚7點至9點，將開放讓民眾賞月。由中原大學天文社學生主辦、解說，社長侯郁家表示，當晚除觀測月球，若月光沒有太強烈，還有機會見到由織女星、牛郎星、天津四連成的夏季大三角，民眾也可以用手機連接望遠鏡為美麗星空留下永恆紀錄。

今年中秋節中原大學理學院天文台將提供3至4台的專業望遠鏡，包括折反射式望遠鏡（施密特蓋賽格林式望遠鏡）、折射式望遠鏡、反射式望遠鏡等，都是一般民眾平常不易接觸的設備。侯郁家說，望遠鏡比起普通肉眼有著更強的集光力及解像力，從行星到深空，都能一覽無疑。

主辦活動的中原大學天文社，創立於民國60年，是全國數一數二的老牌天文社團，也是「全國大學天文社聯盟」成員，擁有豐富的跨校交流資源。天文社指導老師、物理系副教授徐芝珊表示，中原天文台規格媲美台北天文館的觀測室，在全國天文社中，堪稱使用率最高、品質最穩定。

每年中秋節開放中學大學就會開放理學院天文台讓民眾進場參觀，社長侯郁家表示，社團同學都非常熱愛星空，也喜歡推廣天文知識讓更多人知道，中秋節晚上會在現場解說與導覽，並穿插星座神話增加趣味。

侯郁家說，每次的開台對學生來說都是一種訓練，平常社課除了傳授天文方面的知識，也會訓練口條及應答，希望今年同學們能表現最好的一面。學生們也都很珍惜天文台難得的專頁資源，畢業社員、物理系校友林宏欽現在是中央大學天文所鹿林天文台台長，從學生時代即熱愛天文，至今仍定期返校指導社團學弟妹。