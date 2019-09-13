苑裡稻田彩繪 貓裏喵戴斗笠握鋤頭宣傳「米食季」

2019-09-13 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣苑裡鎮農會著名的「稻田彩繪」，今年第二期的創作主題呼應縣府11月將舉辦的「米食季」活動，將苗栗吉祥物貓裏喵化身農夫造型，戴斗笠握鋤頭徜徉稻田中，模樣十分吸睛，也為米食季活動敲響第一聲鑼。

苑裡鎮農會推出稻田彩繪已16年，擁有一支專業團隊，也是全台少數獲得苗栗改良場及農試所授權的稻田彩繪團隊，多年來曾應邀到全省各地完成數十件作品，製造話題和美麗的稻田景觀。

苑裡鎮農會推廣部指出，苑裡農會每年兩期稻田彩繪稻作，都會設計自行不同主題，今年二期稻田彩繪配合縣府籌辦米食季，由農會專業小組設計圖案，選用台農67號改良、雜交而成的品種，有黃、白、紫色，加上一般水稻呈現綠色，共有4種顏色，7月底插秧，8月下旬彩繪圖案已躍然成形，目前到11月初都是觀賞好時機。

彩繪稻田旁的農會「愛情果園」搭有多彩的3層貨櫃觀景台，園內也以溫室栽培香瓜、黃瓜、番茄等多種無毒蔬果；觀景台開放時間每周二至周日，上午9點到下午4點半 （周一公休）。

縣府農業處指出，這次與苑裡鎮農會聯手打造的稻田彩繪，盼為11月的米食季活動持續宣導及「加溫」，苑裡素有「苗栗穀倉」之稱，屆時將在稻田彩繪區一帶推廣當地優質好米，透過縣府輔導與協助，串聯當地9處農村再生社區攜手推出「苑裡米食季」。