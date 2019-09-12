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化骨水濺腿女移工不治 苗縣青年傳愛 家屬：感謝你們

2019-09-12 23:53聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣竹南在地青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，今晚在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 」活動，菲律賓籍的Deserie在今年8月28日在鼎元光電工作時，遭「蝕骨水、化骨水」之稱的氫氟酸濺到雙腿，送醫不治，Deserie來台將滿3年，在歸鄉前卻發生意外，今傍晚Deserie的移工同事們、好友們現身寫小卡片，有朋友寫著寫著紅了眼眶。也有不少民眾獲悉後主動參與活動。

今晚（12日）是中秋連假開始，傍晚6點多過後，竹南火車站前有著返鄉人潮，也有特別前來參加紀念Deserie的移工朋友們，也有遠從台北，在網路看到訊息，關心移工的朋友特別來參與。

Deserie的同事們說，當初聽到這個消息，「心都碎了」很難過。Deserie原本預計今年工作期滿就要回菲律賓，讓人很不捨。

Deserie的姊姊透過視訊連線，現場請嫁來台灣20年菲律賓的新住民Mary Ann Hsu翻譯，「很感謝主辦人舉辦活動，感謝大家關心，希望以後還可以舉辦相關活動，幫助移工的，不管是菲律賓人，還是台灣人，我們都是一樣。」Mary Ann Hsu翻譯，感謝你們，希望以後還可以幫助其他人，不管是什麼問題都可以幫助別人，上帝保佑。

Deserie男友的朋友今晚出席形容他心中的Deserie，開頭時一度哽咽，他說，很難過，為什麼這個事情發生在Deserie身上，「她是有很多夢想的人，來台工作，原本預計這個月或下個月就要回去，她的夢想之一就是要回去辦結婚，但卻過世了。感謝台灣的朋友，你們不是菲律賓人，但很關心她的家人，我們也很感動，也很感謝你們。」

也有學校老師到場參與，有老師設計教案跟學生們分享，在台灣移工面臨處境，也有公民老師今天下午用公民課時間帶學生到磨實生活工作室攤車前，學生們寫小卡片給Deserie，透過參與，讓學生們瞭解移工議題，思考移工和新住民的處境和現況。

舉辦活動的苗栗在地青年磨實生活工作室負責人黃海惟、野生藝術工作室負責人沙彥羲，兩人說，活動結束後，會將寫給Deserie的小卡轉交給她的家人，也會將小卡集結成海報，放在網路及在地店家展示，「透過藝術行動傳達關懷、用文化療癒社會傷痛」。

現場提供小卡片，邀請民眾寫下對Deserie的話。記者劉星君／攝影
現場提供小卡片，邀請民眾寫下對Deserie的話。記者劉星君／攝影
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現場聚集許多關心民眾。記者劉星君／攝影
現場聚集許多關心民眾。記者劉星君／攝影
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現場民眾撰寫小卡片。記者劉星君／攝影
現場民眾撰寫小卡片。記者劉星君／攝影
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撰寫的小卡片，屆時將小卡轉交給Deserie的家人，也會將小卡集結成海報，放在網...
撰寫的小卡片，屆時將小卡轉交給Deserie的家人，也會將小卡集結成海報，放在網路及在地店家展示。記者劉星君／攝影
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苗栗縣竹南在地青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室， 12日晚間在竹南火車站前舉...
苗栗縣竹南在地青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室， 12日晚間在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 」Deserie在今年8月下旬在工作時，遭「蝕骨水、化骨水」之稱的氫氟酸濺到雙腿，送醫不治，Deserie來台將滿3年，在歸鄉前卻發生意外。記者劉星君／攝影
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移工菲律賓
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