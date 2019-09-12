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媽媽議員兒子局長 桃園府會出現母子檔

2019-09-12 23:08聯合報 記者張裕珍張明慧／連線報導

桃園市議會觀音區民進黨籍議員郭蔡美英（中）宣誓就職，兒子郭裕信（左）是桃園市政府...
桃園市議會觀音區民進黨籍議員郭蔡美英（中）宣誓就職，兒子郭裕信（左）是桃園市政府經濟發展局長。 記者張裕珍／攝影
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民進黨議員郭蔡美英昨遞補歐炳辰所留遺缺宣誓就職，她兒子郭裕信是桃園市經濟發展局長，未來有機會出現「媽媽質詢兒子」場景；地方政壇不少「抬面對立、抬下牽手」的親子、夫妻檔，目前擔任高雄勞工局長的王秋冬，之前在台中市府當民政局長，也曾被老婆議員朱暖英質詢；以前也有老公劉瑞龍是龍井鄉長，老婆是監督他的代表。

觀音區議員歐炳辰因貪汙案遭判刑定讞，褫奪公權無法復權，依選罷法規定由該選區「落選頭」郭蔡美英遞補，昨天宣誓就職，數十名郭家親友與地方人士來觀禮，當經發局長的兒子也到場並一起合照。

媒體開玩笑問郭蔡美英質詢時，遇到兒子會「放水」嗎？郭蔡說，當然要質詢，身為議員肩負民意，監督是職責，之間也沒有模糊地帶。

桃園市府會過去也曾出現過「父子檔」，民進黨中壢區市議員彭俊豪當選第一屆市議員，他爸爸彭添富是果菜公司董事長，父子倆同在議事堂，但未真的出現兒子質詢父親場面。

現任高雄市勞工局長的王秋冬，之前在台中市擔任民政局長時，妻子朱暖英是市議員，兩人雖偶在議事堂「過招」，但仍以禮相待，每逢「老婆質詢老公」場面也引起媒體關注。更早在縣市合併前，前龍井鄉長劉瑞龍的妻子劉淑鑾是鄉民代表，妻子也未有炮轟老公的場面。

民進黨勞工局台中市親子貪汙
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