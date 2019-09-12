華映還未通報大量解雇 桃市今年已2923人被裁員

2019-09-12 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



面板廠華映公司面臨財務緊縮，原定昨天發放2100名員工8月份薪水，確定因資產不足無法全額給付，由於此舉違反勞基法，市府勞動局今天派員檢查屬實，將依法裁罰，最高可罰100萬元，另值得關注的是，華映迄今尚未向市府提報大量解雇計畫書，形同2100名員工現階段雖無工作可作，但華映仍須支付薪水，市府持續呼籲華映要依法通報，違者將開罰。

由於今年以來，桃園市陸續發生太陽能廠茂迪、蘋果軟板大廠嘉聯益、紡織廠潤泰全，加上面板廠華映大量解雇案，桃市府統計今年1到8月，轄內大量解雇共21家、2923人，去年同期則為25家、1242人，今年比去年同期多出一倍，若未來加上華映2100人，恐逾5千人失業。

由於華映從上月底將爆發財務狀況不佳，恐將斷電關廠等消息，市府勞動局指出，9月3日已經入廠訪視，經瞭解廠房皆已停工，龍潭廠斷電後相關行政作業已移至楊梅廠，目前僅剩部分員工處理行政工作，至於薪資部分，8月以前薪資都有正常發放，但8月薪資確定出狀況。