魯班公首獎王惠苹油漆創作中秋賞月圖 鄭文燦點睛

2019-09-12 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市三聖先師技藝傳承嘉年華22日在桃園區風禾公園舉行，市長鄭文燦今天下午參加宣傳活動時表示，嘉年華不但推廣勞動價值、發揚傳統工藝，也要讓市民朋友瞭解三聖先師的歷史淵源，進而發揚尊重勞動、尊重師傅、尊重技藝、尊重傳承的頂真精神，讓傳統文化與技藝傳承不息。

鄭文燦指出，三聖先師即為巧聖先師、荷葉先師、普庵先師，也是木工、泥水、油漆等職業的信仰，有些從事該職業的工作者會供奉三聖先師，祈求工作安全、職場順利。今年三聖先師技藝傳承嘉年華將透過現場解說，及實際操作體驗等系列活動，讓市民朋友貼近泥水、木工及油漆產業，為傳統技藝注入新血，延續傳統文化價值。

鄭文燦說，今年的活動將表揚8位獲獎達人，他們都是在泥水業、木工業、油漆業長久耕耘付出，累積的經驗與技術彌足珍貴，其中許應章加入泥水業工會33年，並熱心推動鄰里建設；賈玉西榮獲108年巧聖先師魯班公獎裝潢木工達人組優勝，林里德在油漆業打拚，去年獲得亞太桃鼎獎工程類榮獲佳作，此外也邀請到今年度魯班公獎達人組首獎的王惠苹以及其作品到現場，讓民眾一睹油漆作品美麗風貌。

勞動局長陳靜航表示，108年三聖先師技藝傳承嘉年華將邀請巧聖先師廟、普庵宮、荷葉先師廟、荷顯宮、中平荷葉先師協會、中平巧聖先師協會等廟宇共襄盛舉，活動當日將有聲勢浩大的鑼鼓車隊迎接神明至現場，還有各職業工會的作品展示，打破一般人對於泥水、木工、油漆的刻板印象，現場也安排歷史典故解說活動，讓民眾知曉三聖先師的由來。

嘉年華22日當天也將安排簡易的泥水砌磚、木工組合、油漆彩繪等體驗活動，歡迎大朋友小朋友逗陣來參加，享受美食聽故事，還能把DIY作品帶回家。