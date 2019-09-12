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政院廢印花稅允補償地方稅損 鄭文燦：桃園10億元

2019-09-12 20:01聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

行政院今天通過廢止印花稅，全案還要送立法院審議。桃園市長鄭文燦表示，行政院長蘇貞昌特別裁示，在通過廢止印花稅前，財政部要和地方政府完成配套協商，簡單說就是原本地方政府稅損額度中央要補償。

鄭文燦指出，桃園過去3年印花稅平均收入為10億元，希望財政部能按照院長裁示補償桃園市10億元，這樣對地方財政才有幫助，尤其是市府下年度預算己經編列好，即將進入議會審議階段，既然蘇貞昌院長已經做了補償裁示，地方政府應該可以放心了。

桃園過去3年印花稅平均收入為10億元，鄭文燦希望財政部補償桃園市10億元。記者鄭...
桃園過去3年印花稅平均收入為10億元，鄭文燦希望財政部補償桃園市10億元。記者鄭國樑/攝影
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行政院鄭文燦蘇貞昌
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