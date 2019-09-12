200夜市抵用券16日起上路 夜市攤商憂看得到吃不到

2019-09-12 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



行政院擴大秋冬國旅獎勵方案9月上路，經濟部補助自由行每房夜市抵用券200元自16日起上路，桃園市169家飯店參與，桃園、中壢、龍潭及八德興仁4大夜市共1000多家攤商加入，桃園市觀光旅遊局今天下午統計國旅獎勵方案上路來訂房不見增加，經濟部訂出200元夜市抵用券不能跨區消費，桃園觀光夜市總代表程亮光表示，夜市抵用券限制北中南區夜市消費，帶動夜市消費可能有限，現在夜市蕭條，吃的還可以之外，百貨不好，行政院獎勵美意，夜市「不敢有太多期待」。

桃園市參加秋冬國旅獎勵案飯店業169家，桃園、中壢、龍潭及八德興仁4大夜市加入使用夜市抵用券，市政府經發局表示，200元夜市抵用券4張、每張面額50元，由經濟部寄發各參加飯店業者，參與夜市今天下午拿到適用抵用券貼紙，分送參加攤商貼上，夜市抵用券消費不找零，攤商拿到旅客消費夜市抵用券後，再統一交給自治會，每15天核銷一次。

經濟部規定夜市抵用券適用夜市，分北、中、南區使用，不能跨區消費，桃園、中壢夜市部分攤商指出，補助夜市抵用券消費延後半個月，急就章補助措施，又限制抵用券跨區消費，攤商怕是「看得到、吃不到」。