桃園全球智慧城首獎 鄭文燦：發展IoT、AI、5G大數據

2019-09-12 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園區興光堡壘，出席「桃園市2019 ICF TOP1展示會」，並表示桃園今年參加國際組織「智慧城市論壇」（簡稱ICF）紐約全球高峰會，以「無限學習（Infinite Learning）」為主題，在七大智慧城市決賽中脫穎而出，勇奪世界第一智慧城市首獎（TOP1）。

鄭文燦指出，桃園以智慧教室、數位學堂等計畫，活潑資訊、語言、數理、生物等課程，廣泛推廣交通、防災、教育等領域的智慧技術運用，為與市民分享獲獎榮耀，邀請在地產業與青創團隊展示智慧城市成果，期盼未來加強跨單位、跨領域合作，加強科技輸出及國際連結，發展實用科技及智慧產業，同時兼顧廠商營運價值，以創新數位科技技術，創造永續、透明、效率、人本及綠能的智慧城市特色，展現桃園科技潛力，提升國際能見度。

桃園推行多項智慧城市計畫，包括104年9月1日發行市民卡，至今4周年發行量突破140萬張，已整合31項功能，並結合信用卡、行動市民卡、電子錢包、電子發票載具、社區門禁等功能，功能多元。

另外，桃園也與中華電信合作，建置全市綿密的天羅地網系統，引進新型影象辨識及追蹤技術，提升辦案效率；全市還進行智慧路燈系統更新計畫，由中控室負責監看，節省電力也節省人力。

其他像機捷全線提供免費WiFi ，往智慧機場城市邁進，也包括水務局的桃園市水情資訊系統、水情看桃園APP及消防局智慧消防—行動派遣119等推廣，展現良好成效。

鄭文燦表示，桃園深入連結航空城、亞洲．矽谷計畫、前瞻基礎建設等計畫，積極推動IoT、AI、5G及大數據等相關產業，更與台灣思科、佳世達科技、祥儀企業、極趣科技、聯齊科技、航見科技、大數聚物聯科技、慧與科技、精誠資訊、卡米爾、萬達通實業、碩網資訊等科技產業合作，有效提升桃園智慧科技能量。

鄭文燦也談到，桃園智慧城市的展現及運用屢獲國際認可，包括他曾應邀出席由商務部主辦、國土安全部及美國科學基金會協辦的「2019全球城市挑戰論壇」，擔任開幕場次國際視野專題演講「智慧城市—網路安全與隱私」主講者；還參加德國波昂「2019 韌性城市大會」（Resilient Cities 2019），獲得大會支持桃園在ICLEI組織的「生態物流倡議」，希望桃園可以成為生態物流的指標城市。

未來，桃園將持續推動智慧城市及永續發展計畫，預計1至2年內完成聯合國永續發展指標的自我檢視報告，落實桃園永續發展的理念；亦積極爭取舉辦2020 ICF TOP7國際論壇、2020 ICF 亞洲智慧城市論壇等國際論壇活動，期盼加強國際能見度，讓世界看見桃園。