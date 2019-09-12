竹市包租代管社會住宅9月底前上路 房租打5至9折

2019-09-12 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



租屋族有福了！新竹市政府獲1.8億元補助推動800戶包租代管社會住宅，媒合平台順利發包，預計9月底前上路，初期釋出600戶開放申請，一般戶可享市價租金8至9折，弱勢戶可享5至7折，房東也有地價、房租稅減免等優惠。

市府都發處指出，為迅速提供社會住宅，有效去化空屋及避免住戶被標籤化，市府獲營建署補助推動社會住宅包租代管計畫，已由大管家、兆基兩家業者承包，各負責300戶，另外200戶視兩家業者推動的績效再推出。

都發處指出，兩家業者手中都有上千物件，已請業者告知房東訊息並歡迎參與包租包管、代租代管，不僅可以輕鬆將房屋出租，有效去化空屋，房東也可享地價、房租稅減免等優惠。

對房客而言，一般戶可以市價8至9折承租，弱勢戶則可以市價5至7折承租，申請條件為年滿20的國民，在新竹市設籍或就學、就業有居住需求者，家庭成員在新竹縣市沒有自用住宅，且平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍，約4萬3358元，警政四階以下或相當職等的基層警、消不受此所得限制，弱勢戶則需符合住宅法經濟弱勢身分規定。

都發處指出，預計9月底前開放房東、房客申請，兩家業者也會派員在都發處駐點受理申請，詳情可電洽（03）5285160鄭小姐。