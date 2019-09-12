中華大學「智慧居家防災系統」奪發明設計鈦金獎

2019-09-12 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



當AI人工智慧遇上IoT物聯網會擦出什麼火花？中華大學副校長解鴻年帶領7名師生團隊，參加2019年綠點子發明暨設計競賽，作品「智慧居家防災系統」在110隊中脫穎而出，拿下發明類社會組的高榮譽鈦金獎肯定，並取得新型專利。

由行政院科技部指導，國際發明學會等單位主辦之2019年綠點子發明暨設計競賽登場，吸引來自美國、中國大陸、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、韓國、印度、台灣，共8個國家、110隊伍參加，大會評審團則由14位國際知名大學教授組成。

中華大學參賽團隊由副校長解鴻年領軍，帶著指導教授蕭炎泉、徐偉陵與學生蔡許宏、鍾維昭、高大鈞、莊季澐參賽，解鴻年表示，中華大學推動以AI為核心課程，所有學生都要學習AI應用能力，各個領域專業只要與AI進行鏈結，都能夠成為一個生活創新的突破點，為人類生活帶來革新，而智慧居家防災系統就是其中一個實際案例。