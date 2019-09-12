中華大學「智慧居家防災系統」奪發明設計鈦金獎
當AI人工智慧遇上IoT物聯網會擦出什麼火花？中華大學副校長解鴻年帶領7名師生團隊，參加2019年綠點子發明暨設計競賽，作品「智慧居家防災系統」在110隊中脫穎而出，拿下發明類社會組的高榮譽鈦金獎肯定，並取得新型專利。
由行政院科技部指導，國際發明學會等單位主辦之2019年綠點子發明暨設計競賽登場，吸引來自美國、中國大陸、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、韓國、印度、台灣，共8個國家、110隊伍參加，大會評審團則由14位國際知名大學教授組成。
中華大學參賽團隊由副校長解鴻年領軍，帶著指導教授蕭炎泉、徐偉陵與學生蔡許宏、鍾維昭、高大鈞、莊季澐參賽，解鴻年表示，中華大學推動以AI為核心課程，所有學生都要學習AI應用能力，各個領域專業只要與AI進行鏈結，都能夠成為一個生活創新的突破點，為人類生活帶來革新，而智慧居家防災系統就是其中一個實際案例。
參賽團隊在智慧居家防災系統採用物聯網智慧元件，能偵測CO濃度、瓦斯濃度、火焰及高溫，在廚房測得瓦斯濃度過高、火焰或高溫時，能自動切斷瓦斯供氣、發出聲光警報、發出Line通報及打開大門門鎖讓救護人員進入室內救助，還能自動開窗及啟動風扇強制通風，確保居家安全。
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