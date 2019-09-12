11所竟只有1間合格 桃市八德校園消防設備遭批堪憂
桃園市今年相當重視學童校外安全，在各學區周邊推動寧靜校園降低速限，不過今年八德區11所國中小附幼的消防設備檢查卻僅霄裡國小合格，合格率僅只有9%，議員批評校園防火管理有待加強，對此桃市教育局回應，被點名的學校皆已完成消防檢查、消防設備改善，待消防局複查確認，另市府也已編列4千萬預算，將補助學校建物進行消防設備修繕及更新。
桃市議員朱珍瑤調閱資料，發現八德區學校在今年4、5月間進行消防設備檢查時，包含瑞豐國小、廣興國小、大忠國小、大勇國小、茄冬國小、八德國中、大成國中、八德國小附幼、大安國小附幼、大成國小附幼皆被要求要限期改善，僅霄裡國小完全合格，尤其大成國中竟連防火管理都復驗後才合格，不僅教育局和消防局需檢討，負責消防設備維護承包廠商若有失職也應該要一併檢討，她更要求「明年度的消防安檢初驗合格率至少要達到9成」。
桃市教育局長高安邦回應，各學校均有委託消防設備師或消防設備士，於每年定期檢修消防安全設備，就檢修結果出爐後，學校能針對待改善項目向教育局提出預算需求，教育局會補助經費協助學校改善不合格的項目，確保消防及公共安全，今年編列4千萬元來補助學校建築物消防設備修繕及更新設備等需求。
此外，目前八德區學校霄裡國小、八德國中、大成國中、大勇國小、大忠國小、廣興國小、八德國小等7校已完成消防檢查，消防設備等項目皆已改善且複查合格，另外4校已完成消防檢查、消防設備亦改善完畢，待消防局複查確認。
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