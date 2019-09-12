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全台首座遙控無人機測驗場地啟用 朝專業化證照制度

2019-09-12 16:59聯合報 記者劉星君╱即時報導

全台首座「遙控無人機術科測驗場地」，今在苗栗縣後龍溪畔正式啟用。民航局指出，該地段附近沒有限航區、機場、飛行場或人口稠密區域，多年來一直作為苗栗縣航空模型飛行協會辦理模型飛機嘉年華及飛行練習，早被航模玩家視為條件優異、風景絕麗的活動場域。交通部長林佳龍今出席啟用典禮，象徵台灣遙控無人機管理，邁入專業化證照制度的新里程。

苗栗縣政府勞青處指出，配合民航法修正及無人機考試作業，民航局委託國家中山科學研究院場地整備，經整備後場內畫出一條長300公尺、寛20公尺的飛機跑道及3個直升機與多旋翼機測驗區，可滿足最大起飛重量150公斤以下各構型（飛機、直升機、多旋翼機）無人機測驗需求，也是全台第一座標準的示範場地。

林佳龍致詞說，遙控無人機是極具發展性的無人載具，結合產學研組成UAV TEAM的國家隊推動發展。規範管理與人才培育，以中央與地方合作、公私部門結合，鏈結相關產業。

為因應遙控無人機增加與明確管理方式，「民用航空法」遙控無人機專章及「遙控無人機管理規則」針對遙控無人機註冊、檢驗、操作證、活動區域與操作規定及法人保險等作出完整規範，行政院核定從2020年3月底起施行。

民航局指出，無人機考照部分，先推行在公務機關為主，從中央到地方政府、法人團體等順序執行，學科考試下周舉行，預計月底舉行術科考，目前有400多人報名。

今啟用典禮，交通部長林佳龍、民航局局長林國顯、苗栗縣長徐耀昌、國家中山科學研究院院長杲中興出席，現場由中科院航空研究所專業飛手依術科測驗規範，展示標準化術科測驗流程，及定點起降與四面停懸、八字水平圓等測驗項目。

勞青處指出，苗縣從2017年底啟動無人機創新與發展推動策略，擬定四大發展方向，人才培育與法規突破、政策行銷與觀光推廣、巡檢業務運用與行政效能提升及災害防救與社會安全四大構面，期盼透過無人機打造苗栗智慧科技城市印象。

交通部民航局主責中山科學研究院航空研究所協助研提「遙控無人機學科測驗規範」、「遙控無人機術科測驗規範」民航通告已完成，規畫以「遙控無人機操作證預先評鑑實施計畫」，陸續在各地符合規範考場，依中央機關、地方政府、法人團體等順序分批執行，滿足明年法規上路後證照需求。

全台首座「遙控無人機術科測驗場地」，今在苗栗縣後龍溪畔正式啟用，現場由中科院航空...
全台首座「遙控無人機術科測驗場地」，今在苗栗縣後龍溪畔正式啟用，現場由中科院航空研究所專業飛手依術科測驗規範，展示標準化術科測驗流程。記者劉星君／攝影
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全台首座「遙控無人機術科測驗場地」，今在苗栗縣後龍溪畔正式啟用。記者劉星君／攝影
全台首座「遙控無人機術科測驗場地」，今在苗栗縣後龍溪畔正式啟用。記者劉星君／攝影
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全台首座「遙控無人機術科測驗場地」，今在苗栗縣後龍溪畔正式啟用，現場由中科院航空研究所專業飛手依術科測驗規範，展示標準化術科測驗流程。記者劉星君／攝影
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全台首座「遙控無人機術科測驗場地」，今在苗栗縣後龍溪畔正式啟用，現場由中科院航空研究所專業飛手依術科測驗規範，展示標準化術科測驗流程。記者劉星君／攝影
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民航局苗栗縣林佳龍
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