不是定點表演！「移動地景」顛覆想像中秋登場

2019-09-12 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



中秋節連假將至，地景藝術節也將迎來7年首度特別規畫的表演節目「移動地景」，這次共有4種不同表演項目，包括軍警整齊劃一的操槍法、肢體喜劇團體將在大湳展區遊走表演、馬戲團帶來特技馬戲和舞蹈，更有來自英國的馬戲團，將在園區創造出雨中漫舞的超現實街景，讓舞者在巨型大環中耍特技，伴民眾歡度中秋。

桃園地景藝術節舉辦至今邁入第7個年頭，今年特別規劃「移動地景」，讓表演團體不單單僅定點演出，而是配合整個地景藝術節，把舞台放大至整個園區，將演出方式調整為移動式演出，互動感十足、更顯活潑，明日起至15日地景藝術節將有4組「移動地景」各有5場次，總計20場移動地景表演，輪番精彩演出。

4組演出團隊中有3組為台灣在地表演團體，「Vanguard先鋒職業操槍隊」是全台第一支以特技操槍作為表演主體的藝術團隊，操槍術技法精準搭上多元化的隊型編排，呼應園區曾是軍警營區以喚起民眾的歷史記憶。台灣喜劇團體「魔梯形體劇場」擅長以非語言的肢體敘事，讓舉手投足充滿趣味的「大頭仔」演員在園區中遊走，跟民眾來場不期而遇。

台灣第一個登上蘇格蘭愛丁堡藝穗節及法國外亞維儂藝術節的馬戲團隊「FOCA福爾摩沙馬戲團」，擁有雜耍、街舞、特技、武術、戲劇等各表演領域的演出者，將使出渾身絕技，讓民眾一飽眼福。最後壓軸的是來自英國的艾克馬戲團(Acrojou)，將在大湳森林公園創造出雨中漫舞的超寫實街景，透過充滿張力的肢體，在巨型大環中表演特技，翩然起舞。