親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘宣布退黨 柯文哲：若參選就派蔡壁如幫他

順澤宮潮帽第一批今發放 高雄三鐵迷搶頭香

住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市八德區日前有間透天民宅，在廚房煮東西時忘記關瓦斯，大量濃煙竄出險些導致火警，所幸該戶住家有安裝住宅用火災警報器，民眾聽到警鈴大響趕緊避難。目前全桃園市住宅用火災警報器安裝率達7成5，至今已有60件成功預警案件，提醒民眾可向里長登記，或是到消防局網站上登記，若符合安裝資格，消防局即會派員到家中安裝。

八德區一間三樓透天住宅，10日因煮食時忘記關閉瓦斯爐火，造成乾燒冒出大量濃煙，幸好該住戶有安裝住宅用火災警報器（簡稱住警器），頓時警鈴大響提醒住戶要避難，住戶聽聞警報聲立即往頂樓避難，隨後茄苳消防隊獲報到場，確認現場狀況安全後便將警報解除，住警器警報雖能在第一時間向住戶示警，但住戶也需要有一定的避難技巧。

茄苳消防隊隊員饒培民提醒，若家中發生火災，千萬不可以躲在浴室，避難時一定要先往下，若濃煙太大無法往下，要就地找相對安全的地方，如有水泥隔間、有對外窗的地方關門避難，將門縫塞起來避免濃煙竄進來，並以手機與外界保持聯絡，等待消防隊救援。

桃市近年大力推廣住警器安裝，希望降低災害造成的生命財產損失，桃市消防局火災預防科長陳莉婷表示，自105年推廣安裝住警器以來，已經成功預警60件火災，而今年住警器的安裝率達到7成5，有25件預警成功的案例，陳莉婷說，消防局一直都有在推廣住警器安裝，但不少民眾都會認為這是詐騙、不敢安裝，因此在推廣上有遇到一點阻礙。

申請安裝的對象，需符合消防法第六條第五項規定住宅場所的條件，包括5層樓以下老舊社區及透天住宅等，皆能向里長及各消防分隊登記，或是到桃市消防局官網登記，即能申請住警器安裝。

全桃園市目前住宅用火災警報器安裝率達7成5，至今已有60件成功預警案件，民眾可向...
全桃園市目前住宅用火災警報器安裝率達7成5，至今已有60件成功預警案件，民眾可向里長登記，或是到消防局網站上登記，若符合安裝資格，消防局即會派員到家中安裝。圖／桃園市茄苳消防分隊提供
分享

火災詐騙
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

桃市議員郭蔡美英遞補今就任 議員落選人場外抗議

2019-09-12 12:02

中平商圈積極推動騎樓整平 年輕里長打造友善住商環境

2019-09-12 11:14

桃園府會首見母子檔 媽媽當議員、兒子當局長

2019-09-12 11:04

影／苗縣二期稻作發現瘤野螟危害 農友加強巡田防治

2019-09-12 09:06

全球第4大 百及物流進駐觀音

2019-09-11 23:55

桃園物流車爆量 考驗路況、安全

2019-09-11 23:51

不斷挹注創意 茶青農拚轉型

2019-09-11 23:51

重振茶產業 海歸青農返鄉力拚

2019-09-11 23:46

苑裡肥料廠惡臭 里民要求遷離

2019-09-11 23:39

公共建設高峰期 桃市明年歲出編1242億餘元創新高

2019-09-11 17:25

販賣機飲料過期桃園衛生局查封 發現竟然還賣酒

2019-09-11 16:10

竹縣竹東、北埔17日停水4小時 預計影響5226戶

2019-09-11 15:30

峨眉東方美人茶節 9月21、22日邀你來場茶餐饗宴

2019-09-11 14:46

鐵玫瑰藝術節10月登場 表演節目有超吸睛高空特技

2019-09-11 13:55

縣市首長苗縣非六都倒數第二 徐耀昌批：錢堆出來的

2019-09-11 13:32

中壢龍岡至機捷環北16日121客運通車 沿線停靠27站

2019-09-11 12:47

18歲印度少年意外過世 將捐獻眼角膜遺愛台灣

2019-09-11 10:16

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

2019-09-11 17:32

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

2公車卡在基隆迴車塔數十乘客下車走 輪胎洩氣試圖脫困

2019-09-11 16:28

全台第一人 科員黃毓恒以博士生身分拿下IEEE論文首獎

2019-09-12 08:14

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

屏東韓粉自掛韓國瑜看板不到兩週就被撤 地方熱議

2019-09-11 15:51

影／苗縣第2座親子公園動土 2層樓高過山洞溜滑梯

2019-09-11 20:09

文旦被棄置成「文旦海」 瑞穗農會：用來作堆肥

2019-09-12 12:39

台中自由車場整建後還沒啟用 已成打卡新景點

2019-09-12 11:03

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

影／有機堆肥廠遭控散發惡臭 居民聚廠前抗議

2019-09-11 20:10

遠東新埔廠快閃展售會 服飾、寢具 全面出清搶購

2019-09-12 12:21

鋼拱橋好美！淡海輕軌藍海線 首期年底完工

2019-09-12 00:10

汐止新人行道剛完工就出事？ 民眾慘摔還破相

2019-09-11 15:49

新北正妹議員沖繩完婚 鄭宇恩：人生另份功課就此展開

2019-09-11 17:58

柯文哲施政滿意倒數又諷韓國瑜 議員罵「要不要臉？」

2019-09-11 17:27

竹縣竹東、北埔17日停水4小時 預計影響5226戶

2019-09-11 15:30

台中潮港城餐廳跳票案滅火 今聲明緊急資金到位

2019-09-12 12:19

販賣機飲料過期桃園衛生局查封 發現竟然還賣酒

2019-09-11 16:10

影／台南首間實物銀行實體店面 失智長輩當實習店員

2019-09-11 15:33

天下調查台南只有一座圖書館 館方：太扯了啦

2019-09-11 17:56

柯文哲還沒上台報告 馬家軍、新潮流先吵敵人是誰

2019-09-11 15:59

全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56

桃園府會首見母子檔 媽媽當議員、兒子當局長

2019-09-12 11:04

大港開唱停辦因「查水表」？文化局：循例查核並非針對

2019-09-12 10:48

千手觀世音鋼製雕塑 獲金氏世界紀錄認證

2019-09-11 19:16

大港開唱喊卡 高市議員：沒有不支持，經費是文化部的

2019-09-12 11:48

龍潭國小古老保險箱 懸賞萬元徵開鎖達人

2019-09-11 23:29

大港開唱停辦 民進黨青年部：韓國瑜扼殺台灣人盼望

2019-09-12 09:35

拆除台藝大圍牆增設人行道 綠化空間也保障安全

2019-09-11 17:35

北市加強「不禮讓行人」執法 違規取締成長130％

2019-09-11 16:19

桃園物流車爆量 考驗路況、安全

2019-09-11 23:51

新北17家醫院抗議遭罰200萬 新北市：已挑戰公權力

2019-09-11 22:37

基隆中山一二路3里自來水染黃 水公司致歉要賠償

2019-09-11 15:35

暖！花蓮「善心人士」不留名 捐800箱柚子助弱勢

2019-09-11 20:53

藝人夏語心代言 關子嶺溫泉美食節21日登場

2019-09-11 17:33

不必出國！曾文水庫搭船看黑鳶 「老鷹之鄉」行程正夯

2019-09-12 10:30

世界烘豆賽冠軍沒看過咖啡樹 捧生豆驚呼「新奇」

2019-09-11 18:19

未受跳票新聞影響 潮港城旗下皇潮鼎宴捐款家扶做愛心

2019-09-11 18:53

新北勞工局2方案 獲勞動部優等奬肯定

2019-09-11 18:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top