住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市八德區日前有間透天民宅，在廚房煮東西時忘記關瓦斯，大量濃煙竄出險些導致火警，所幸該戶住家有安裝住宅用火災警報器，民眾聽到警鈴大響趕緊避難。目前全桃園市住宅用火災警報器安裝率達7成5，至今已有60件成功預警案件，提醒民眾可向里長登記，或是到消防局網站上登記，若符合安裝資格，消防局即會派員到家中安裝。

八德區一間三樓透天住宅，10日因煮食時忘記關閉瓦斯爐火，造成乾燒冒出大量濃煙，幸好該住戶有安裝住宅用火災警報器（簡稱住警器），頓時警鈴大響提醒住戶要避難，住戶聽聞警報聲立即往頂樓避難，隨後茄苳消防隊獲報到場，確認現場狀況安全後便將警報解除，住警器警報雖能在第一時間向住戶示警，但住戶也需要有一定的避難技巧。

茄苳消防隊隊員饒培民提醒，若家中發生火災，千萬不可以躲在浴室，避難時一定要先往下，若濃煙太大無法往下，要就地找相對安全的地方，如有水泥隔間、有對外窗的地方關門避難，將門縫塞起來避免濃煙竄進來，並以手機與外界保持聯絡，等待消防隊救援。

桃市近年大力推廣住警器安裝，希望降低災害造成的生命財產損失，桃市消防局火災預防科長陳莉婷表示，自105年推廣安裝住警器以來，已經成功預警60件火災，而今年住警器的安裝率達到7成5，有25件預警成功的案例，陳莉婷說，消防局一直都有在推廣住警器安裝，但不少民眾都會認為這是詐騙、不敢安裝，因此在推廣上有遇到一點阻礙。