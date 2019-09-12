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傳承在地茶文化 新埔振慶製茶工廠推製茶體驗

2019-09-12 13:20聯合報 記者郭政芬╱即時報導

桃竹苗生產的東方美人茶聞名全國，但喝茶文化漸凋零，不少青年茶農不忍茶鄉變調陸續返鄉，重振茶產業，但普遍面對文創轉型挑戰，或採茶人力短缺等窘境，青年農民仍堅持致力突破，希望傳承在地茶文化，重新擦亮「茶業世家」招牌。

鄧仙姿5年前取得英國碩士學位後返回老家新竹縣新埔鎮，與弟弟鄧傑文攜手傳承祖父鄧振宏創立，現由父親鄧慶火經營、超過半世紀的振慶製茶工廠。茶廠全盛期年產近100萬台斤茶葉，無奈面臨外銷衰退衝擊，許多茶廠相繼倒閉，振慶是新埔僅存的製茶大廠，產量也大幅縮至近20萬台斤，遠不及往年盛況。

鄧仙姿表示，東方美人茶、蜜香紅茶需要手採，但採茶人力老化，「60多歲的採茶媽媽是最年輕的」，採茶工仰賴技術且有季節限制，現今許多茶園都面臨此衝擊。

年輕茶農返鄉挹注創意，以更符合時代潮流的方式營運，鄧仙姿引入製茶體驗，打入年輕人市場。晨霧裡，翠綠的茶園正在慢慢甦醒，振慶製茶工廠一旁就有茶園，民眾從採茶、炒茶、揉捻，製茶過程一步步都有專人講解，透過基礎茶道示範，提供茶香品茗體驗，不少民眾感覺新奇「原來揉茶很累很好玩！」

不止經營茶園，鄧仙姿結合輕旅行，也在樂齡中心開課，報名秒殺，一舉開創出新的觀光市場，讓民眾愛上喝茶氛圍。鄧仙姿說，未來期待能轉型觀光工廠與建立文物館，傳承製茶歷史與文化。

東方美人茶節21、22日在新竹縣峨眉鄉十二寮桐花谷露營區登場，水保局台北分局將推出「晒茶食。茶浪漫」系列體驗活動，推廣特色茶庄、茶產業文化及特色的農村再生社區，也導入青農新的經營理念。

振慶製茶工廠一旁就有茶園，在茶園旁泡茶、飲茶，享受寧靜的田園時光。記者郭政芬／攝...
振慶製茶工廠一旁就有茶園，在茶園旁泡茶、飲茶，享受寧靜的田園時光。記者郭政芬／攝影
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製茶體驗之旅，讓民眾認識茶葉歷史與文化，連小孩都愛前來體驗。圖／鄧仙姿提供
製茶體驗之旅，讓民眾認識茶葉歷史與文化，連小孩都愛前來體驗。圖／鄧仙姿提供
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茶廠正面臨轉型，盼未來轉型觀光工廠與建立文物館，傳承製茶歷史與文化。記者郭政芬／...
茶廠正面臨轉型，盼未來轉型觀光工廠與建立文物館，傳承製茶歷史與文化。記者郭政芬／攝影
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青年農民仍堅持致力突破，希望傳承在地茶文化，重新擦亮「茶業世家」招牌。記者郭政芬...
青年農民仍堅持致力突破，希望傳承在地茶文化，重新擦亮「茶業世家」招牌。記者郭政芬／攝影
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振慶製茶工廠是新埔鎮目前唯一留下的大規模製茶廠，至今留有全木造揉捻機等製茶器具。...
振慶製茶工廠是新埔鎮目前唯一留下的大規模製茶廠，至今留有全木造揉捻機等製茶器具。記者郭政芬／攝影
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青農返鄉挹注創意，以更符合時代潮流的方式營運，振慶製茶工廠引入製茶體驗之旅，傳遞...
青農返鄉挹注創意，以更符合時代潮流的方式營運，振慶製茶工廠引入製茶體驗之旅，傳遞臺茶文化及培養台灣茶藝。圖／鄧仙姿提供
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新竹青年露營區
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