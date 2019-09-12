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一起過中秋！竹市府攜手企業志工 贈月餅助弱勢

2019-09-12 12:25聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹市政府與企業及志工團體攜手做愛心，本周陸續由市府與新竹國賓大飯店聯名送出200盒月餅給弱勢家庭與社福機構，社會處也另外準備中秋禮盒給271位獨居長輩及65個關懷兒少的寄養家庭，並舉辦「街友中秋關懷」餐敘，要讓竹市每個角落都充滿愛與團圓的氣氛。

年僅7歲的男孩小家（化名）1歲時經診斷罹患腦部惡性腫瘤，治癒後卻在今年1月再次復發，農曆春節住院開刀後，仍維持每個月的化療，由於每次化療期程約7至14天，遇到節慶常無法返家，社會處特別轉贈國賓飯店提供的月餅，讓小家與家人享受相聚的天倫樂。

社會處長李季縈說，市府與新竹國賓大飯店聯名，送出200盒月餅給弱勢家庭與社福機構，並另外準備月餅禮盒由11個獨居老人團體的志工親送到271位獨居年長者手中，讓他們一起感受濃濃的佳節氣氛。同時，社會處也準備柚子水果禮盒送給65個寄養家庭，謝謝他們幫忙照顧需要保護的兒童少年。

李季縈表示，除關心弱勢家庭、獨居長輩與寄養家庭，市府也在本周二舉辦「街友中秋關懷」餐敘，讓街友們相聚烤肉感受中秋氣氛，並提供義剪、沐浴及就業媒合服務，活動後也發放中秋禮盒、柚子及民生用品，盼能陪伴街友們提前感受溫馨的節日氣氛。

李季縈指出，社會處針對需要服務的弱勢民眾，社工員會積極連結相關資源，協助經濟補助、就業媒合、安置照顧及托育養護等服務，也會在中秋等三節結合民間力量與資源，一起帶給弱勢家庭滿滿的溫暖。

針對轄內列冊的271位獨居年長者，社會處集結180位志工的力量，定期訪視關懷及電話問安，也提供預防走失手鍊及緊急救援系統等貼心服務。另外，社工員更主動出擊關懷街友，定期與相關單位在轉運站地下道、東門城與護城河等街友聚集處巡訪，針對他們的需求提供必要物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等資源。

市府社會處社工送柚子禮盒給寄養家庭。圖／市府提供
市府社會處社工送柚子禮盒給寄養家庭。圖／市府提供
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市府舉辦街友中秋關懷活動，為街友義剪。圖／市府提供
市府舉辦街友中秋關懷活動，為街友義剪。圖／市府提供
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街友中秋寄養家庭
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