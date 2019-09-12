遠東新埔廠快閃展售會 服飾、寢具 全面出清搶購

2019-09-12 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



遠東全家福旗下品牌即日起於新竹遠東新埔廠舉辦快閃展售會；現場推出品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品，全面抗漲，以最優惠價格回饋給消費者。

熱銷主打商品推出「陽離子印花排汗T桖」，只賣299元；寢具首推「天絲3M吸濕排汗-兩用被套床包四件組」，獨家價2680元；機會難得、不容錯過。紳士休閒POLO短衫，採精梳棉所製，舒適輕巧，兩件1500元；上班族必購的易整燙襯衫展兩件只賣798元；品牌西服零碼出清，羊毛西服外套搭配西褲，成套價1千元，數量有限售完為止。

近年來運動風盛行，特推機能性布料所製的運動短衫，吸濕速乾且透氣乾爽，兩件賣250元；男女款運動休閒外套780元，運動休閒長褲只賣680元。

最新材質蜂巢結構男性內衣，具快乾、快吸、快散、快透等特性，且有抑菌效果，為運動最佳首選，兩件組合價300元；男性抗菌棉質背心、短袖內衣兩件250元！

品牌寢飾零碼單品床包、被套不限尺寸規格，一件1000元，且買一送一。純綿印花涼被全面出清，一件只賣500元；防璊抗菌水洗枕，搶購價499元。