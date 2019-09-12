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桃市議員郭蔡美英遞補今就任 議員落選人場外抗議

2019-09-12 12:02聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市觀音區市議員郭蔡美英今天宣誓就職，去年參選同選區落選的戴兆華則在議會門口抗議，戴認為，中選會選罷法第74條第2項讓落選頭遞補，但所謂的褫奪公權被擴充到一般刑事案件，是違法擴張解釋，他已向台北高等行政法院提起行政訴訟；郭蔡美英被問到此事，表示「自己是依法遞補，沒有不公平」，桃園市選委會今天也發給當選證書給郭蔡美英。

桃園市選委會總幹事、市府民政局長湯蕙禎今天代表中選會發放當選證書，她說，依照選罷法第74條文規定，後段有提到民意代表褫奪公權未復權者，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選之規定，十幾年前就依此辦理，已經有例可循，若大家對法條有疑慮，可向立法院提出修法建議。

郭蔡美英今天在桃園地方法院長邱瑞祥監誓之下宣誓就職，議長邱奕勝擔任宣誓就職典禮主持人，副議長李曉鐘、市長鄭文燦等多名議員、局處首長都到場觀禮，邱與鄭等人都歡迎郭蔡美英回到議會大家庭，她有縣議員經驗，如今當選市議員，服務地方相信是駕輕就熟。

郭蔡美英說，市長鄭文燦在乎觀音沿海發展，她也會持續關注觀音如草漯都市計畫、青埔快速道路、國民運動中心、海洋大學設校等建設，尤其觀音發展潛力大，還會有很多廠商來進駐，她會努力認真來做，無縫接軌為觀音鄉親發聲。

去年落選的戴兆華不滿郭蔡美英遞補，他今天在議會門口前高舉「拒絕郭氏黑金家族，把選舉權還給觀音」等抗議標語，桃園警方見狀也上前關心，請他不要影響宣誓就職典禮進行。

戴兆華表示，選罷法第74條第2項規定賄選被判當選無效者，不適用地制法第81條有關補選規定，而由落選頭遞補，是為了保護選舉公平性，降低賄選可能性，但中選會將所謂的「禠奪公權」擴充到包括一般刑事案件，他想問中選會，貪汙犯或開車過失傷人者，多年前犯的案子判刑確定了，結果，卻把他所屬區域民眾的選舉權剝奪了，這是增進了什麼公共利益？

戴兆華認為，他向相關單位詢問，當時提案是由時任立委的賴清德提出，當時賴認為，只要被禠奪公權，不管是任何理由、任何行為，都是遞補，而不應該補選，他現在想問賴院長，如今還是認為剝奪人民的選舉權，把議員的位子，送給一個賄選、黑金的家族，是對的嗎？

桃園市觀音區市議員郭蔡美英今天宣誓就職，去年參選同選區落選的戴兆華則在議會門口抗...
桃園市觀音區市議員郭蔡美英今天宣誓就職，去年參選同選區落選的戴兆華則在議會門口抗議，戴認為，中選會用選罷法第74條第2項讓落選頭遞補，但所謂的褫奪公權被擴充到一般刑事案件，是違法擴張解釋。記者張裕珍／攝影
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桃園市觀音區市議員郭蔡美英今天宣誓就職。記者張裕珍／攝影
桃園市觀音區市議員郭蔡美英今天宣誓就職。記者張裕珍／攝影
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桃園市觀音區市議員郭蔡美英（左）今天宣誓就職，桃園市選委會總幹事湯蕙禎（右）頒發...
桃園市觀音區市議員郭蔡美英（左）今天宣誓就職，桃園市選委會總幹事湯蕙禎（右）頒發當選證書。記者張裕珍／攝影
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桃園市觀音區市議員郭蔡美英今天宣誓就職，去年參選同選區落選的戴兆華則在議會門口抗...
桃園市觀音區市議員郭蔡美英今天宣誓就職，去年參選同選區落選的戴兆華則在議會門口抗議，戴認為，中選會用選罷法第74條第2項讓落選頭遞補，但所謂的褫奪公權被擴充到一般刑事案件，是違法擴張解釋。記者張裕珍／攝影
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中選會選罷法
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