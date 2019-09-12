中平商圈積極推動騎樓整平 年輕里長打造友善住商環境

2019-09-12 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



中壢站前中平商圈發展協會去年開始積極配合市府推動騎樓整平計畫，使中平商圈成為桃園騎樓整平示範區。年僅26歲的商圈理事長兼石頭里里長劉柏成表示，石頭里騎樓整平工程包含9月6日完成的中山路，已完成9個街區，將於9月17日開始進行中和路、永樂路與元化路部分路段，盼能全面打造石頭里友善住商環境。

劉柏成指出，桃園升格直轄市後人口持續成長，商業活動愈趨熱絡，人們對都市中無障礙、友善人行空間的品質日益重視。騎樓提供一般民眾、菜籃族、行動不便者、推嬰兒車的父母等通行使用，是重要的人行環境。為此協會積極與市府工務局與養工處配合，推動騎樓整平。

騎樓因屬私權範圍，騎樓整平工程需先取得所有權人同意才能施作，為提高同意率，市府將整平工程縮短於三天內完工，施工期間設置臨時人行通道，提供商家持續營業與遊客通行，此外，與地方單位共同倡導騎樓整平，大幅提高民眾參與意願，其中中壢區騎樓整平施工路段長度近2公里，為桃園市密度最為集中且改善長度最長之地區。

中壢地區係自升格後才啟動騎樓整平工作，但執行至今已完成之整平長度遠高於其他地區，主要歸功於地方單位積極協助市府，進行意願調查取得所有權人與店家同意。