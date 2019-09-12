桃園府會首見母子檔 媽媽當議員、兒子當局長

2019-09-12 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市議會觀音區民進黨籍議員郭蔡美英遞補歐炳辰所留遺缺，今天在議會宣誓就職，並加入民進黨團運作，有趣的是，郭蔡美英兒子郭裕信是桃園市經濟發展局長，成為桃園府會首見的母子檔，未來開議期間，有機會出現「媽媽質詢兒子」的場景，郭蔡美英笑說，若有意見當然要質詢，「質詢局長是議員職權」，就算是兒子也要監督，沒有問題，郭裕信今天來觀禮，也與媽媽同框合影，強調「63名議員意見同樣寶貴，議員指教會全力尊重配合」。

歐炳辰因貪汙案遭判刑定讞，由於褫奪公權無法復權，依照選罷法規定，由該選區落選頭遞補，郭蔡美英去年選舉第三高票落選，得票數也超過第二高票的二分之一，得以順利遞補。

郭蔡美英曾任桃園末代縣議員，當過一屆議員，升格之後的市議員選舉，改由丈夫、前立委郭榮宗參選，但上任後因涉及賄選先行辭職，選委會辦理補選，郭家派出郭蔡美英兒子郭裕信補選，補選結果郭裕信敗選，由無黨籍吳宗憲勝選，也斷了郭家在觀音當選議員的局面。

38歲的郭裕信畢業自倫敦政經學院會計財務系研究所，是小英總統學弟，畢業後曾在外商、本國銀行工作，去年被市長鄭文燦延攬入府，先擔任經發局主任秘書，後拔擢為經發局局長，媽媽郭蔡美英去年回鍋選市議員雖落敗，如今遞補，也讓府會出現難得的母子檔組合。