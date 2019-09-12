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影／苗縣二期稻作發現瘤野螟危害 農友加強巡田防治

2019-09-12 09:06聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗地區正值二期稻作生育期到分藥初期，縣府農業處植物實習醫生吳意眉監測水稻時，發現「瘤野螟」危害蹤跡，雖然在瘤野螟誘引器沒有發現成蟲，但在部分填區發現幼蟲縱葉的危害，農業處呼籲農友加強防治，降低該蟲發生密度，減少損失。

植物實習醫生吳意眉說，瘤野螟又名稻縱捲葉蟲，以幼蟲危害水稻。第一齡蟲會啃食稻葉表皮形成微細白線，第二齡蟲後會將葉片兩邊線綴成縱苞，躲藏在裡面啃食上表皮及葉肉，僅留白色的下表皮。

吳意眉說，若族群密度高時幾乎所有葉片都會被害，造成白葉滿田，影響水稻的生長和稻穀稔實率，若沒有防治或防治不當，會影響產量達18%至24%。瘤野螟蟲易出現在二期稻作時，主要受到氣流、高溫影響。

吳意眉說，請農友加強巡田防治，巡田時注意周邊雜草，瘤野螟會棲息在周邊雜草，在雜草防阻甚為重要。不要太著重氮肥施用，瘤野螟喜歡深綠色的顏色，氮肥若多，會趨向產卵在綠色稻作上，危害情形會較嚴重。

農業處指出，若值此時期疏於瘤野螟防治，至下一世代羽化時，將值水稻孕穗期，葉片被害會直接影響光合作用與養分蓄積，影響稻穀品質及產量，農友應適時巡田及防治。

農業處指出，請稻農應加強此蟲害的防治降低損失，落實稻田田間衛生、合理化施肥及安全用藥，以確保二期稻作產量及品質。

瘤野螟啃食葉肉形成白線的危害狀，若族群密度高時幾乎所有葉片都會被害，造成白葉滿田...
瘤野螟啃食葉肉形成白線的危害狀，若族群密度高時幾乎所有葉片都會被害，造成白葉滿田。圖／縣府農業處提供
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瘤野螟會使稻縱捲葉，並躲在捲葉內啃食葉肉。圖／縣府農業處提供
瘤野螟會使稻縱捲葉，並躲在捲葉內啃食葉肉。圖／縣府農業處提供
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二期稻作實習高溫
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