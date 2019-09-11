影／有機堆肥廠遭控散發惡臭 居民聚廠前抗議

2019-09-11 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣苑裡鎮水坡里3月有業者進料生產有機肥，但遭里民指控散發惡臭、嚴重影響空氣品質，里民及民代多人上午到廠前抗議，要求業者遷離，環保局強調已處分廠方9月20日前限期改善，否則將按次處罰，如散發臭味情況惡劣，將禁止物料入場。

水坡里長歐明城、社區協會理事長羅全福與許多里民聚集廠前表達不滿，怨聲載道，指控穩盛農藝科技公司在設廠後，里內不分日夜經常飄散惡臭，味道甚至比死豬、死老鼠嚴重，里民一再陳情表達不滿，但異味迄今未改善。

里民質疑廠方過去在南投縣設廠就遭抗議，卻遷到苑裡來製造汙染，縣議員張顧礫、鄭宗國、陳品安、前議員劉寶鈴及苑裡鎮民代表蔡明芳等人到場聲援民眾；警方擔心造成衝突，派出大批警力蒐證及維護秩序。

苗栗縣環保局空氣品質及噪音管制科長林健智說明，表示業者為合法申設，取得農委會許可，收取食品廠殘渣、剩料當原物料產製堆肥，今年3月收取量達100噸，7、8月增為500噸，依規定廠方每月最高收取量為1500噸。

他指出，接獲民眾陳情後，8月7日到場稽查確認有異味，9月3日已發出處分書，開罰10萬元並限期9月20日前改善；業者雖在密閉廠區生產，但堆肥必須發酵，通風設備如未能妥善處理異味，仍可能導致臭味溢散到廠外。

陳姓業者出面表達歉意，強調他們是合法申設工廠，一切按法規生產，製造有機肥也是為了現代的人食安健康，他在南投的廠持續營運，並非外傳遭抗議才遷到苗栗，居民反映的氣味問題，廠方一直在努力改善中。