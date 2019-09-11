影／苗縣第2座親子公園動土 2層樓高過山洞溜滑梯

2019-09-11 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣府今年1月啟用首座共融特色公園「貓裏喵親子公園」海洋風格設計，八爪章魚、貝殼造型溜滑梯，累積造訪人潮逾10萬人；第2座「竹南頭份親子公園」今舉行動土典禮，以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，有火炎山地景溜滑梯，包括全台唯一約2層樓高的過山洞磨石子溜滑梯，還有蜂巢洗腳池、蘑菇廁所，與無障礙沙桌，預定趕在農曆春節前完工啟用。

第2座共融親子特色公園的設計採納居民意見，召開兩次地方說明會，苗縣議員曾玟學說，當初蓋第二座親子公園時，要求水利處要跟地方開說明會，提供意見給水利處，看到今天最終版本，有採納第二次說明會意見。

曾玟學說，公園的設計要讓小朋友有更多挑戰性，這次設計中，火炎山溜滑梯後面設計攀爬網、攀爬架，讓小朋友透過不同的模式上去，也有提供給身障小朋友專屬溜滑道，也有給身障孩童玩的無障礙沙桌，讓坐輪椅的小朋友，坐著就可以玩沙子。很期待落成後，能成為苗栗的特色景點。

苗栗縣長徐耀昌說，在苗栗縣議會旁「貓裏喵親子公園」，海洋風設計和八爪章魚溜滑梯、沙坑、親子共融式盪秋韆和攀爬架等休憩設施相當夯，今年初啟用後有逾10萬人次造訪，就連外地遊客慕名朝聖，還有政府機關到場觀摩。縣府順應廣大民意，請水利處在中港溪和海線地區尋覓適合地點，爭取計畫經費各增設1座融入地方特色的親子公園，第2座今舉行動土，第3座將在通霄、苑裡地區規畫。

縣府水利處長楊明鐃說，第2座竹南頭份親子公園爭取到特別統籌分配稅款3160萬元經費設置，若工期順利預定明年農曆春節前完工啟用。坐落地在竹南鎮大厝里活動中心對面，以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，綜合頭份的山、竹南的林雙核心地景，主要遊戲設施火炎山地景溜滑梯，有全台唯一約2層樓高的過山洞磨石子溜滑梯，搭配多條4公尺高山丘溜滑梯和蜘蛛網狀攀爬網。規畫適合幼童共融鞦韆、瓢蟲綠丘溜滑梯、旋轉飛輪，造型可愛蘑菇廁所、蜂巢洗腳池。