公共建設高峰期 桃市明年歲出編1242億餘元創新高

2019-09-11 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府今天在市政會議通過109年度桃園市總預算案，年底將交由市議會審議，11月25日先進行一讀，由於明年度歲出預算達1242億3400萬元，比去年大增97億元，副市長游建華說明，是因為社福人口成長、少子女化對策計畫加上進入公共建設高峰期，另歲入編列1104億800萬元，歲入歲出差短138億2600萬元，游強調，桃園改制直轄市後，人口成長第一，為迎合桃園未來發展需要，是合理合法舉債，整體債務為6都最低，顯示市府施政兼顧財政穩健。

市府指出，109年度桃園市總預算案歲出編列1242億3,400萬元，歲出項目以教育科學文化支出最高，編列483億6875萬元，占38.93%；資本門支出所占比例則為25.19%，在六都中較高，顯示桃園重視教育文化的品質，在推動城市轉型方面亦有持續的投入。

至於地方關注的捷運建設進度，市府109年度在軌道建設包括捷運綠線、中壢延伸線、捷運棕線、鐵路地下化等，合計編列51億6586萬元；在路平、瓶頸道路打通與道路闢建計畫，編列36億1251萬元；在河川整治、汙水及雨水下水道系統等水環境建設，編列30億524萬元。

此外，在提升人行道品質、興建各類公園、多目標停車場、市場升級、建置智能路燈、建立低碳綠色城市及智慧城市，也編列預算持續推動。

游建華說，在文化建設和城市軟體方面，興建市立美術館、圖書總館、流行音樂劇場、原住民族文創園區、客庄茶文化園區及永安海螺文化園區等編列14億2,412萬元；在原住民、客家、眷村、閩南及新住民等多元族群文化，也都編列經費保存與推廣。在打造全民運動城市方面，興建國民運動中心、體育園區、天幕球場、水上運動訓練基地等編列11億8233萬元。

另在教育投資上，新設學校及幼兒園、班班有冷氣計畫、校舍及設備更新等，編列24億4103萬元；也持續推動智慧學校、英語教學、安心食材等，在社會福利方面，完善福利措施包括弱勢生活補助及長照2.0，編列67億6218萬元，在少子女化對策上，生育津貼、育兒津貼、托育補助、幼兒就學補助等，編列69億7120萬元，也持續敬老金、老人假牙、老人健保、敬老愛心卡等補助；在住宅政策上，住宅補貼與包租代管計畫編列6億9358萬元；並持續布建公托中心、親子館、老人文康中心、青少年活動中心、社會住宅等。

市府主計處長林世杰說，歷經3個月總預算案整編，歲入共編列1104億800萬元，按來源別分析，前三項為稅課收入編列624億9107萬元，占56.60%；補助及協助收入編列295億3059萬元，占26.75%；營業盈餘及事業收入編列90億1000萬元，占8.16%。

歲出共編列1242億3400萬元，按政事別分析，以教育科學文化支出編列483億6875萬元，占38.93%，居首位；經濟發展支出編列233億1154萬元，占18.77%，居第2位；社會福利支出編列210億3347萬元，占16.93%，居第3位。