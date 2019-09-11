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峨眉東方美人茶節 9月21、22日邀你來場茶餐饗宴

2019-09-11 14:46聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣峨眉鄉是東方美人知名產地之一，為迎接兩年一度的東方美人茶節，峨眉鄉農會於9月21、22日，在峨眉鄉十二寮桐花谷露營區舉辦「2019年峨眉鄉東方美人茶節產業活動暨農特產品展售會」，兩天除了各式農特產品展售外，更精心準備「峨眉一日茶農體驗」、「茶餐饗宴」等活動，將東方美人茶元素融入料理中，要讓更多民眾不僅喝得到、也吃得到峨眉鄉最道地的東方美人茶。

峨眉鄉農會總幹事郭素玉表示，峨眉鄉具有地理與氣候優勢，讓此地種出具代表性的東方美人茶，不同於其他茶葉在摘種過程中需施灑農藥，東方美人茶最大的特色便是在栽種時絕對不噴灑任何農藥，透過小綠葉蟬的「著蜒」，也就是利用小綠葉蟬附著在茶菁吸吮，才能成就出回甘美味的東方美人茶。此外，採收完畢的茶葉還需要細細挑選，最終只有4到5成的茶葉才能製成東方美人茶，因產量有限，更顯美人茶的彌足珍貴。

為推廣峨眉鄉優質的東方美人茶以及在地農特產品，農會下周末21、22日一連兩天上午9點至下午5點，在十二寮桐花谷露營區舉東方美人茶節產業活動，除了各式農特產品展售外，更主打「吃在峨眉，玩在峨眉，遊在峨眉」，21日的限定免費活動「樂活健走，來去郊遊」，將帶遊客一遊峨眉的好山、好水，完成7.3公里健走還可參加摸彩，有機會將知名品牌腳踏車、iPad帶回家。

付費活動則有「峨眉一日茶農體驗」及「茶餐饗宴」，行程包含環湖快艇、細茅埔吊橋、天恩彌勒佛院、十二寮休閒農業園區、3D彩繪步道、採茶體驗等，帶遊客深度玩遍峨眉，並邀請前AJ Hotel主廚張世耿，黎明技術學院餐飲管理系烘焙培組老師巫旻樺合作，將茶元素融入料理中，如酥脆茶菁佐生菜、茶茗奶香雞燉飯、鮮果茶飲美人等，讓遊客在茶鄉聞茶香、吃茶餐。

另外，周邊活動還有專業泡茶師的茶席體驗、免費茶鄉美人皂DIY體驗、三峰日出攝影比賽，現場也限量提供峨眉桶柑果汁與茶香冰淇淋，及大型水上氣墊設施提供全家大小清涼一下，歡迎民眾踴躍報名參加，共度美好周末假期，活動詳情可上「峨眉鄉東方美人茶節」粉絲專頁查詢。

峨眉鄉農會於9月21、22日，在峨眉鄉十二寮桐花谷露營區舉辦「2019年峨眉鄉東...
峨眉鄉農會於9月21、22日，在峨眉鄉十二寮桐花谷露營區舉辦「2019年峨眉鄉東方美人茶節產業活動暨農特產品展售會」，並將東方美人茶元素融入料理中。記者陳斯穎／攝影
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「茶餐饗宴」活動邀請前AJ Hotel主廚張世耿，黎明技術學院餐飲管理系烘焙培組...
「茶餐饗宴」活動邀請前AJ Hotel主廚張世耿，黎明技術學院餐飲管理系烘焙培組老師巫旻樺合作，將茶元素融入料理中，如酥脆茶菁佐生菜、茶茗奶香雞燉飯、鮮果茶飲美人等。記者陳斯穎／攝影
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「茶餐饗宴」活動邀請前AJ Hotel主廚張世耿，黎明技術學院餐飲管理系烘焙培組...
「茶餐饗宴」活動邀請前AJ Hotel主廚張世耿，黎明技術學院餐飲管理系烘焙培組老師巫旻樺合作，將茶元素融入料理中，如酥脆茶菁佐生菜、茶茗奶香雞燉飯、鮮果茶飲美人等。記者陳斯穎／攝影
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「茶餐饗宴」活動讓遊客在十二寮桐花谷露營區，細細品嘗融入茶元素的各式料理。記者陳...
「茶餐饗宴」活動讓遊客在十二寮桐花谷露營區，細細品嘗融入茶元素的各式料理。記者陳斯穎／攝影
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露營區茶葉健走
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