峨眉東方美人茶節 9月21、22日邀你來場茶餐饗宴

2019-09-11 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣峨眉鄉是東方美人知名產地之一，為迎接兩年一度的東方美人茶節，峨眉鄉農會於9月21、22日，在峨眉鄉十二寮桐花谷露營區舉辦「2019年峨眉鄉東方美人茶節產業活動暨農特產品展售會」，兩天除了各式農特產品展售外，更精心準備「峨眉一日茶農體驗」、「茶餐饗宴」等活動，將東方美人茶元素融入料理中，要讓更多民眾不僅喝得到、也吃得到峨眉鄉最道地的東方美人茶。

峨眉鄉農會總幹事郭素玉表示，峨眉鄉具有地理與氣候優勢，讓此地種出具代表性的東方美人茶，不同於其他茶葉在摘種過程中需施灑農藥，東方美人茶最大的特色便是在栽種時絕對不噴灑任何農藥，透過小綠葉蟬的「著蜒」，也就是利用小綠葉蟬附著在茶菁吸吮，才能成就出回甘美味的東方美人茶。此外，採收完畢的茶葉還需要細細挑選，最終只有4到5成的茶葉才能製成東方美人茶，因產量有限，更顯美人茶的彌足珍貴。

為推廣峨眉鄉優質的東方美人茶以及在地農特產品，農會下周末21、22日一連兩天上午9點至下午5點，在十二寮桐花谷露營區舉東方美人茶節產業活動，除了各式農特產品展售外，更主打「吃在峨眉，玩在峨眉，遊在峨眉」，21日的限定免費活動「樂活健走，來去郊遊」，將帶遊客一遊峨眉的好山、好水，完成7.3公里健走還可參加摸彩，有機會將知名品牌腳踏車、iPad帶回家。

付費活動則有「峨眉一日茶農體驗」及「茶餐饗宴」，行程包含環湖快艇、細茅埔吊橋、天恩彌勒佛院、十二寮休閒農業園區、3D彩繪步道、採茶體驗等，帶遊客深度玩遍峨眉，並邀請前AJ Hotel主廚張世耿，黎明技術學院餐飲管理系烘焙培組老師巫旻樺合作，將茶元素融入料理中，如酥脆茶菁佐生菜、茶茗奶香雞燉飯、鮮果茶飲美人等，讓遊客在茶鄉聞茶香、吃茶餐。