台日團隊打造竹市新總圖 「知識峽谷」引入風與光影

2019-09-11 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



市民期盼許久的新竹市圖書館新總館，將由台日團隊「郭旭原聯合建築師事務所」與「平田晃久建築設計事務所」合作，打造引入風與光影的「知識峽谷」，建築採引入自然光、採環境節能的美感設計，市長林智堅表示，竹市在2019《天下》縣市競爭力評選中獲「文教力」全台第二，今年也獲國圖評選為「最具閱讀競爭力城市」，每人借閱冊數非六都第一，新總圖預計將力拚任內完成，成為竹市新地標。

建築師郭旭原與平田晃久以「知識峽谷」為設計概念，用兩道書架牆圍塑出「知識峽谷」，兩片牆面間的寬敞通道，將城市綠帶和圖書館進行立體化的連結；因應新竹「風城」氣候特色，風可以在知識峽谷內流動，營造出良好的室內通風環境，上方天窗引入自然光，打造出明亮空間，同時達到環保節能；此外，圖書館內部空間將進行系統化連結，擁有圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學以及藝文展覽等功能，滿足各年齡層的使用需求。

原演藝廳戶外停車場則獲得交通部前瞻計畫補助，與總圖書館共構，闢建地下2層立體停車場，原停車空間將轉化成為總圖書館的戶外廣場，成為新竹人新興的日常生活文化交流愜意空間。

林智堅表示，為了總圖建設，市府團隊做了很多功課，更是特別留意各城市圖書館的規畫，參訪過美國加州庫比蒂諾市立圖書館、荷蘭阿姆斯特丹公共圖書館、高雄總圖書館等優秀公共圖書館設計，特別考察其空間規畫、融入科技的管理系統等；完善的準備規畫獲得教育部補助4億元、共投入8.5億元，打造一座全方位城市知識新地標。