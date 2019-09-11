鐵玫瑰藝術節10月登場 表演節目有超吸睛高空特技

2019-09-11 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



2019桃園鐵玫瑰藝術節將自10月4日起至12月8日登場，以「生活在地方」為策展主題，邀請多國優質藝術團隊參與，總計有11齣節目與39場活動，即日起正式上線於兩廳院售票系統販售，去年超吸睛的戶外高空演出再度來台，這次韓國特技團隊更將搭上30名社區居民共同演出，是該次鐵玫瑰音樂節的一大亮點。

知名策展人耿一偉以法國詩人韓波詩句「La vie est dailleurs」，意思為「人們總以為真正的生活是在他方」作為啟發，耿一偉表示，桃園近年來發展非常快速，吸引許多移居人口，許多生活議題值得探討，因此今年的主題便選定「生活在地方」，他說「生活」這兩個字是一種能將他方召喚到現場的能力、是種夢想的力量，而藝術是鍛鍊這種力量最好的練習。

為期2個月的藝術節中，其中11月2日、3日晚間7點半將會有韓國特技團體「高空天才」(Creative Dandi)，於桃園藝文中心進行戶外高空演出《月娘的承諾》(Promise of the Moon)，該次活動搭配30名桃園在地社區居民參與表演，呼應今年人類登陸月球50周年；另有台法合作作品，與法國巴黎艾爾杜昂德劇院 (Theatre El Duende)共同裂作《地獄的一季》，重新演繹韓波經典之作，5月於巴黎首演，11月將帶來全台唯一一場演出。