縣市首長苗縣非六都倒數第二 徐耀昌批：錢堆出來的

2019-09-11 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



天下雜誌昨發布「2019年縣市首長施政滿意度調查」苗栗縣排名比去年第13名下降5個名次，是非六都縣市倒數第2名。對此苗栗縣長徐耀昌今怒批，「用錢堆出來的」、「吃相難看」，強調「把份內事情做好就好」。

徐耀昌今上午出席「竹南頭份親子公園」動土典禮前接受媒體採訪，被問到天下雜誌昨公布2019縣市首長施政滿意度調查，徐耀昌說，「我很大膽說，這用錢堆出來的」，「今天我們認真做很多事情，招商8千多億、無人機、關懷據點，都是全國第一，這些天下雜誌看不到，那不是用錢堆出來是什麼！」徐耀昌批「吃相難看」，把份內事情做好就好。

天下雜誌縣市首長施政滿意度調查中，經濟力部分，苗栗縣排名與澎湖縣墊底。徐耀昌說，「這些問題是我造成的嗎？我們已經很努力的開源節流，該省都省了，上一屆節省40幾億，哪一個縣市的縣市首長敢這麼做？只有我在逆向操作，我要的是不要繼續債留子孫，這樣做難道有錯嗎？」

徐耀昌說，哪個縣市的招商引資有爭取8千多億，大量來投資，讓年輕人有就業機會。苗縣的關懷據點是非六都之最。徐耀昌強調，推動縣政「招商引資」、「觀光王國」。招商引資，有8千億以上的投資金額，讓在地青年回鄉工作，推動觀光，把苗栗18鄉鎮市特色都帶動，讓苗栗藉著觀光，把整個產業帶動，讓產業升級。

苗縣民進黨議員陳光軒認為，縣長去年的成績也是成長、進步的，當時也都非常開心評比有顯著成長，現在又跌下來，他觀察，徐縣長進入第二任，跟苗栗縣民對於蜜月期也過了，第二任任期民眾會更仔細的審視他過去施政的成績。

陳光軒說，就年輕人的角度來說，4年多來苗栗顯然沒有非常顯著經商進度，我們看到縣府總預算一樣是25年在議會分文未刪，很多預算編列，讓大家認為有問題，這些都有違年輕人的期待，很多的鄉親對苗栗的想像不是僅止於現況。