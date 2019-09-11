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蘆竹酒駕釀3死悲劇 桃警9天交通大執法事故下降42.8％

2019-09-11 12:47聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市蘆竹區上月24日發生酒駕3死嚴重事故，桃園市警局交通大隊本月2至10日執行9天交通大執法，事前同仁達成「不為績效，而是提升交通安全」為共識，期間交通事故下降42.8％；警方也提醒，周末中秋三天連假，民眾烤肉小酌後切勿酒駕，出遊也盡量選擇替代道路避開壅塞車潮。

警方分析，今年死亡車禍肇事原因以，行車未注意前車狀況以及未保持安全距離排名第一，路口未依規定讓車、行人違規穿越道路則位居二、三名；另上月24日還發生朱姓男子酒駕，在蘆竹撞死3名環保志工的嚴重事故。

有鑑於此，警方在9月2至9月10日，一連9天針對全桃園市易發生死亡車禍重點路段、時段，以及汽車駕駛不禮讓行人、行人不依規定穿越車道、高齡駕駛執照逾有效期間仍駕車等多項違規樣態，均加強稽查取締。

經統計，9天執法期間並未發生死亡車禍，而交通事故傷亡件數日均數為127.3件，與今年上半年222.7件相較，共減少95.4件，約降低42.8％，另與去年同時間的208.3件相比，減少81件，約降低38.9％。

警方說，在本次交通大執法前同仁達成「不是為績效取締違規，而是以提升交通安全執法」的共識，在交通隊、各分局合作下盼能用最少警力，達成最大交通事故防治效果。

而本周五（13日）就是中秋節，民眾烤肉小酌成為常態，警方除呼籲嚴禁酒駕，13日至15日3天連假，建議前往小人國、六福村等遊樂區，民眾可多加利用龍潭區新龍路等替代道路避開車潮。

前往大溪、復興區遊客下山建議避開大溪老街附近慈康路、康莊路、武嶺橋，崁津橋等壅塞路段，可改道「台7乙線」、「復興路經台3線（信義路）」、「中庄便道（康莊路大溪橋旁）經大鶯路」等替代道路往三峽，可接三鶯交流道往北，或利用「石門水庫環湖道路」往龍潭交流道方向往南。 

2019桃園地景藝術節展區分別位在八德大湳森林公園、桃園市立兒童美術館、西坡埤塘生態公園，溪濱公園及中大公園，建議民眾可到桃園火車站、中壢A21環北站搭乘接駁車，或自行開車至三本臨時停車場及假日特別開放的八德分局旁停車場、國防大學停車場搭乘接駁車。

桃園警方9月2至10日執行9天交通大執法，期間交通事故約降低約百分之42.8。圖...
桃園警方9月2至10日執行9天交通大執法，期間交通事故約降低約百分之42.8。圖／警方提供
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桃園警方9月2至10日執行9天交通大執法，期間交通事故約降低約百分之42.8。圖...
桃園警方9月2至10日執行9天交通大執法，期間交通事故約降低約百分之42.8。圖／警方提供
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事故酒駕替代道路
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