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桃園最強民宿推5秘境休閒路線免費報名 搭國旅更划算

2019-09-11 11:49聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

為了讓桃園市民宿更有特色，桃園市政府觀光旅遊局今年7月起開辦「桃園市民宿管家學校」，透過基礎課程、主題工作坊及個案輔導，讓學員熟悉民宿導覽解說、遊程設計、餐飲行銷及農事體驗等專業技能訓練，並選出「最強民宿老闆」，規畫民宿5條專屬體驗活動，讓遊客更深刻體驗桃園豐富的文化特色和農村美景。

觀旅局表示，特色民宿愈來愈常見，各種不同的設計與風格豐富了桃園多元的住宿環境，也提供旅客更多的選擇機會，「最強民宿老闆」嚴選出5家桃園特色民宿，透過民宿老闆的介紹讓民眾深刻體驗在地特色與生活。

5家特色民宿包括「普拉多山丘假期民宿」，打造南歐鄉村庭園風格的特色民宿，老闆曾子文是民宿管家學校聘任的主廚管家，手作料理夏威夷風味美食獲讚賞。「林園居民宿」不僅可以享受田園風光，外牆上還有立體插畫家鄭星慧的創作，民宿主人林老闆更結合附近休閒區業者設計農事體驗DIY，增添旅行的樂趣。

「微笑蒔光民宿」由百年老宅所改造日式庭院，宛如世外桃源隱身喧囂的古宅；「四季行館民宿」座落於擁有百年歷史的大溪，鄰近大溪老街、木藝生態博物館、鳳飛飛古居等熱門景點；「馬廄民宿」在龍潭，夢幻西班牙風情獨棟別墅，是最靠近小人國的特色民宿。

「桃園市民宿管家學校」精選5家優質民宿，由老闆導覽暢遊桃園私房秘境，等於至少有5條特色遊程可以探索，活動10月開始即日起報名，額滿為止。

10月的私房秘境路線涵蓋復興區三民、大園區溪海、大溪區月眉、大溪老城區以及龍潭丘陵，打造5條「民宿老闆帶你遊桃園」專屬遊程，包括「普拉多老闆帶你遊三民山城」、「林園居帶你體驗大園農家樂」、「微笑蒔光帶你遊月眉休區」、「四季行館帶你遊大溪老城區」、「馬廄民宿帶你遊龍潭丘陵」。

除了介紹桃園的特色民宿，5條路線還包括參觀附近知名景點像三民蝙蝠洞、角板山公園、溪海休閒農業區、月眉休閒農業區、大北坑休閒農業區的導覽，以及DIY手作農事體驗等，民宿融入各項創意元素，創造豐富精采遊程，吸引多元遊客推動產業觀光發展。

5條路線分為上午及下午場，每場次招收20，希望透過多元激盪創意讓桃園民宿有更多的可能性，秘境路線免費報名參加，如果住宿還可以搭秋冬擴大國旅補助專案，更優惠而且物超所值，歡迎大家一起來體驗。網路報名可查閱 民宿管家學校官網:bnbcourse.tycg.gov.tw，報名網址: reurl.cc/vnnk41。

微笑蒔光民宿。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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秘境休閒路線之一李騰芳古宅。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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四季行館外觀布置大仙尫表現地方文化特色。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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「桃園市民宿管家學校」，提供主題工作坊、個案輔導等課程提升民宿業者專業技能。圖／...
「桃園市民宿管家學校」，提供主題工作坊、個案輔導等課程提升民宿業者專業技能。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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「桃園市民宿管家學校」還傳授房務清潔10大重點，圖為四季行館民宿房間裝潢和擺飾。...
「桃園市民宿管家學校」還傳授房務清潔10大重點，圖為四季行館民宿房間裝潢和擺飾。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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一日管家體驗打造森林系早餐。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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秘境路線蝙蝠洞。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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普拉多山丘假期民宿打造南歐鄉村庭園風格，老闆曾子文（前中）是民宿管家學校聘任的主...
普拉多山丘假期民宿打造南歐鄉村庭園風格，老闆曾子文（前中）是民宿管家學校聘任的主廚管家，手作料理夏威夷風味美食獲讚賞。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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民宿
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