18歲印度少年意外過世 將捐獻眼角膜遺愛台灣

2019-09-11 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



來自印度的18歲少年，上個月突然嚴重癲癇症發作，導致意外送至新竹馬偕醫院急救，經過5天的搶救仍回天乏術。家屬悲痛表示少年平常對人非常慷慨、大方，即便面臨死亡也希望能幫助更多的人，因此主動向院方提出器官捐贈，經由醫院評估後，少年將捐出眼角膜遺愛台灣。

正值18歲的印度少年，9歲時證實罹患癲癇，4年前隨家人工作一同搬遷來台。上個月某日早晨，少年在住家附近公園遛狗，因癲癇症發作，口鼻朝下倒入池塘內，吸入汙水泥濘引發肺部嚴重感染，附近鄰居聽到狗叫聲出來查看，連忙將少年拖出池塘，但少年已口吐白沫、全身抽搐，少年立刻被送至醫院急救，雖經過緊急處置，少年還是在5天後不幸辭世。

家屬表示，大兒子從小患病，家中就曾預想這一天會到來，只是沒有想到會來得這麼突然、這麼快速。與哥哥感情很好的小兒子還無法接受哥哥離世，但經由醫院的關懷師與社工師協助，正學著慢慢走出傷痛。

新竹馬偕器官捐贈協調師楊佳盈表示，這是新竹馬偕今年首例的器官捐贈，感謝家屬的大愛。得知家屬有意願進行器官捐贈，院內馬上跨部門合作，由協調師與社工師安撫家屬並解釋流程；另一方面也快速做捐贈比對，找尋適合的被贈與病患，院內也會診各單位醫師評估器官捐贈的可能性。最後經由家屬同意決定捐贈眼角膜，讓兒子能繼續看著這世界。

社工師李炘榆也說，目前全台還有近一萬名的病患在等候器官移植，此次病患與家屬因為是外國人，對於器官捐贈已有概念，溝通後很快就達到共識，而國人則因宗教、文化的差異，對於器官捐贈相對保守。