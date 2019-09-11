超級瑪利歐來了！桃市打造快閃運動樂園 中秋登場

2019-09-11 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



中秋連假即將到來，桃園市政府行銷全國運動會，14日起一連2天將在桃園市政府府前廣場打造快閃運動樂園，引進瑪利歐網球、瑪利歐派對以及最經典的瑪利歐兄弟等遊戲，結合全運會桌球、跆拳、自由車等運動項目供民眾互動遊戲，所有活動皆免費體驗，現場還有體驗集章、現場問答等小遊戲，歡迎大小朋友把握中秋連假來玩，一起和超級瑪利歐過中秋。

市府新聞處指出，此次桃園運動村限定活動，是超級瑪利歐首次「出國」與城市合作，當天將有瑪利歐網球、瑪利歐派對以及瑪利歐兄弟等遊戲體驗，大家最熟悉的過關城堡、星星磚塊或是化身瑪利歐從水管鑽出來，各種遊戲經典場景都將搬來府前廣場，千萬不能錯過。

快閃運動樂園為互動遊戲為主，也融入108年全國運動會比賽項目如射擊、桌球、跆拳與自由車，民眾透過VR科技可化身選手，讓你踏上「自由車公路賽」賽道，由於活動場地桃園市政府前廣場離桃園火車站有段距離，2天活動也有免費接駁車，15分鐘一班，安全又便利。