好讚！竹北菜市場攤商集市場物資 分享剩餘食材助弱勢

2019-09-11 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



竹北市天后宮旁公有市場每天有剩餘的食材，攤商們思考「希望把物資提供給需要的族群」，決定聯合愛心捐贈市場物資，透過竹縣議員吳旭智、竹北市民代表何宜芯居中引薦，將市場中的米、水果以及其他民生所需用品捐贈給竹北安養中心及社會弱勢團體，分享物資。

昨天攤商協助搬運物資，竹縣社會處副處長許瑜庭也到場予以肯定，他表示，市場是社會資源的集散地，透過攤商的愛心「取之於社會、用之於社會」，與地方弱勢、社區年長者共享社會資源，讓物資物盡其用。

竹北天后宮旁的公有市場歷史悠久，自民國59年設立就服務民眾至今，許多攤商起初僅想為社會公益盡一份心力，不願賣剩的物資平白浪費，找來吳旭智議員及何宜芯代表協助媒合受贈對象。後來越來越多的善心人士持續加入，相當熱絡。

有攤商聯合捐贈300斤白米及魚肉菜蛋等物資給安養中心、雙興宮爐主劉錦浪募集小農種植的賣相較差，但風味良好的水果提供安養中心及其他弱勢單位、甚至也有農民主動捐贈120斤柚子，盼提供給需要的單位，使其逐漸形成初具規模的物資平台，變成竹北在地沒有「食物銀行」之稱的食物銀行。

協助媒合安養中心物資的議員吳旭智說，這個市場的「共享經濟」平台能如滾雪球般的逐漸茁壯，最重要的是由市場內的攤商率先跨出第一步，持續滾動引起社會各界善心人士的注目、甚而一起加入，最終形成愛心物質資源平台，「讓社會餘裕的資源流向有需求的一方！」。

代表何宜芯也說，「這活動原本的發起是因為竹仁市場每天有剩餘的食材，攤商希望將這些物資提供給需要幫助的族群，這是個很棒的善舉，匯聚眾人的善心是推動社會進步的決定力量。