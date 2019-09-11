「植物殺手」小花蔓澤蘭 苗縣府每公斤5元收購

2019-09-11 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



名列世界百大外來入侵種的小花蔓澤蘭，有驚人繁殖力，有「植物殺手」或「綠癌」稱號，每年10月到隔年2月開花結果期，每平方公尺可以有17萬種子，小花蔓澤蘭最佳剷除期是開花結果前，林務局新竹林區管理處、苗縣府農業處公告，小花蔓澤蘭以每公斤5元收購，苗縣府收購數量4公噸為上限，額滿不再收購。

「小花蔓澤蘭」原產在熱帶中南美洲，是生長迅速多年生攀緣藤本植物，會覆蓋在喬木、灌木或經濟作物上，使其無法照射到陽光而阻礙光合作用進行，進而導致其生長勢衰弱，甚至死亡，嚴重破壞原生生態系平衡，是極具威脅性的世界級惡性雜草，因此有「植物殺手」或「綠癌」之稱，也名列世界百大外來入侵種。

苗縣府農業處指出，小花蔓澤蘭有驚人的繁殖力，無性繁殖只要一片葉子或蔓莖接觸土壤每個節都可再長成一株植株。有性繁殖更是厲害，每年10月至隔年2月的開花結果期，每平方公尺可有17萬個種子。一到結果期小花蔓澤蘭的種子如雪片般陣陣飄來，小花蔓澤蘭最佳剷除時期為開花結果前，林務局選定每年9月第1個星期六為「小花蔓澤蘭防治日」，全民動手把握除蔓的時機。

苗縣府農業處指出，苗縣今年小花蔓澤蘭以每公斤5元收購，收購數量4公噸為上限，額滿不再收購，拔除的小花蔓澤蘭植物體繳交至造橋鄉公所、獅潭鄉公所辦理收購事宜，收購期間即日起至10月31日（或額滿截止），收購時間為周一上午9點至12點，請民眾把握機會。