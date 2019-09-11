放鬆一下！桃市視障按摩抵用券 按200元折100元

2019-09-11 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市勞動局為行銷視障按摩站點，替按摩師增加新客源，近年推出視障按摩體驗抵用券，去年吸引上千人次體驗，今年加碼印製到2000張，即日起開放實體和網路索取，10月底前持券只要到指定18處按摩站消費滿200元可折100元，勞動局指出，提醒體驗券為抵用性質，並非免費體驗。

桃園市勞動局身障就業科指出，市長鄭文燦上任5年來，每年推出視障按摩體驗抵用券，鼓勵民眾親身體驗按摩好處，也加強行銷視障按摩站點，去年印製1800張按摩券、發放1768張，最後回收1081張、回收率61.14%，替19家按摩處所創造36萬4500元效益，今年再擴大一口氣印製2000張，可在勞動局或桃園、中壢2大就業中心索取，也可勞動局官方臉書採網路索取。

勞動局也事先詢問業者意願，最後有18家加入體驗抵用券行列，桃園區有10家、龜山區3家、中壢區2家與蘆竹區、平鎮區、龍潭區各1家，即日起至10月底憑券消費都可折抵，今年還推出抽獎活動，使用體驗抵用券消費後掃描券上QR Code可參加抽獎，有機會獲得300元按摩券。

市府大廳一樓的市府按摩小站也加入活動，按摩10分鐘收費100元，每天有4名按摩師駐點服務，市長鄭文燦也常捧場。站方人員說，「夏天比冬天生意還要好」，有些師傅經驗老到，或對客人胃口，就有不少熟客會提前打電話來預約按摩時段，工會會抽固定費用支付行政庶務，只要師傅作越多就能賺更多。

「只要從美國回來桃園，一定會來按摩小站報到！」蘇姓婦人是市府按摩小站常客，她說，市府地點離家近、安全，價格也不貴，每年固定從美國回桃園娘家，有空就會來市府請師傅替肩頸鬆一下，「按完後通體舒暢，很推薦大家來這按摩」，支持視障按摩師傅。

視障按摩師劉炎祥從事按摩業18年，他就讀台北啟明學校時，開始學按摩技藝並取得丙級按摩技術士證照，近年來到工會按摩小站工作，也會到公司行號替員工抓龍，不僅增加工作機會，也能接觸不同人事物。