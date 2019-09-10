苗縣城市規劃館 將轉型為青年創業基地

2019-09-10 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣城市規劃館為原苗縣議會舊址改建，當時改建經費1.4億元，但如今館內原有的設備與功能耗損，1樓作為青年創業一號基地，加上苗縣青年對創業空間與相關活動空間需求增加，苗縣府今在縣務會議通過，城市規劃館因原有功能不再，後棟違建將拆除作為青創市集與停車，城市規劃館轉型為苗栗縣青年創業空間。

苗栗縣城市規劃館原本是縣議會舊址改建，在前縣長劉政鴻任內改建，改建經費1.4億，除設有360度環景劇場、3D電影及互動遊戲區，投影互動區，科技影像與建設模型，展現苗栗18鄉鎮的特色。

苗縣城市規劃館在2014年7月啟用後，人潮不如預期。2016年底城市規劃館1樓空間規畫為青年創業1號基地-青年創業．青年農民工坊，提供專業輔導團隊讓有意返鄉創業的青年諮詢，舉辦相關創業培訓課程及青年活動。

勞青處指出，但目前在空間規畫僅能提供辦理課程專用的後生共下沙龍及專案輔導團隊進駐行動辦公室，相較一般青年創業基地所需的基礎空間，包括討論室、會議室、進駐辦公室等仍有不足。

勞青處指出，城市規劃館原有的設備及功能有耗損，早已失去原有的功能，經總體評估後，將城市規劃館作為苗縣青年創業基地，提供相關青年所需空間，有助於滿足青年對空間的需求，也可活化原有館舍，達到雙贏。