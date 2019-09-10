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省道台一線門面 桃園市美化4座人行陸橋

2019-09-10 21:07聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市部分人行陸橋使用率低或衍生治安隱憂，近年已拆除3座，桃園區省道台一線上仍有4座人行陸橋因緊鄰學區，有通勤需求保留，由於坐落省道，市議員萬美玲就曾質詢市府既然要保存人行陸橋，應美化陸橋變地標，也點亮省道門面，桃園市養工處最近斥資3050萬元展開美化工程，一併改造省道沿線的人行陸橋，預計年底前完工。

桃園市養護工程處過去3年來已拆除3座人行陸橋，分別為觀音區台66線、台15線交界處的鋼構陸橋、桃園春日陸橋與龜山龍獅陸橋，幾乎都是使用率太低，屢被地方詬病「蚊子陸橋」，春日陸橋甚至有流浪漢棲居，衍生治安疑慮等，目前桃園市仍保留49座人行陸橋。

養工處主任秘書邱建豪說，一般混凝土橋梁，使用年限為50年左右，定期進行結構安全檢測，但部分人行陸橋隨著時空環境改變，使用率不如以往，經評估後報廢拆除，至於省道台一線上的4座陸橋，分別為南門、振聲、武陵與獅二陸橋，因鄰近學校仍有通勤需求不拆。

養工處橋梁隧道科指出，據流量統計，振聲、武陵等陸橋每天使用人次逾百，南門國小因陸橋下方有行穿線，加上小學生普遍多由家長接送，一天僅十幾二十人使用，但因鄰近學區仍有使用必要，地方決議保留，市府近月美化4座橋梁，並配合校方需求將一併增建雨遮。

振聲陸橋因早年由振聲高中捐建，該校為天主教學校，此次美化將融入振聲高中校徽及其天主意象，以剪影方式呈現，另將上坡及下坡分別命名為「朝聖之路」及「得道之心」；鄰近的新興高中獅二陸橋則運用新興高中「星星」意象，以剪影方式美化；分別鄰近武陵高中與南門國小的武陵、南門陸橋的橋體美化工程，為凸顯學校特色，以簡潔線條融入城市景象。

養工處指出，市府暫無拆除人行陸橋的新計畫，現況仍維持49座，未來若地方有提出拆除陸橋建議，養工處將會有一套評估機制，進行現地會勘、邀集當地公所、交通局、警察局、民代里長等相關單位討論，並會試辦封橋，屆時也將成立評估小組，決定拆除時間點。

桃園市養工處最近斥資3050萬元展開美化工程，一併改造省道沿線的人行陸橋，包括市...
桃園市養工處最近斥資3050萬元展開美化工程，一併改造省道沿線的人行陸橋，包括市府前的振聲陸橋，預計年底前完工。
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