翻轉長照服務印象 他退休後成為照服員

2019-09-10 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣老年人口超過16％，苗縣府今舉辦108年績優長照照顧服務人員表揚大會，苗栗縣有677名照服員，其中女性比例多於男性，表揚大會設有「鐵漢柔情獎」，鼓勵男性人力投入照服員行列，其中獲頒「鐵漢柔情」的涂慶榜從上市公司行政工作退休後，加入照服員行列3年多，和長輩們相處時很快樂，扮演陪伴角色。

苗縣今表揚49名長期照顧服務員與居家服務督導員，今年增加表揚21個居家和社區長照機構，向照顧服務員與機構的付出表達敬意，翻轉外界對長照服務的刻板印象。縣長徐耀昌逐一頒發獎牌，肯定照服員在鄉親最需要的時刻，提供天使般的照護服務。

獲今年度資深居家照顧服務員的林玉妹，是苗縣私立大千社會福利慈善基金會私立大千居家長照機構的居家照顧服務員，56歲林玉妹擔任居服員16年多，投入長照工作充滿熱情，騎摩托車穿梭在大湖，最遠到卓蘭，「如果體力還足夠，要做到退休為止」。

今年獲頒鐵漢柔情獎有4名，頭屋鄉象山社區發展會附設私立象山居家長照機構的涂慶榜，從上市公司行政總務、人資退休後，誤打誤撞加入居服員工作，至今3年多，原本以為只是要去幫忙開車載長輩，成為居服員，涂慶榜說，更讓他體認到服務的快樂。

獲頒今年度的照顧服務新人獎，幼安教養院附設私立頭份綜合長照機構的居服員胡氏梅，從越南嫁來台灣的新住民，成為居服員將滿1年，居家照服員工作多元，包括陪伴、協助個案洗澡、餵食吃飯等。

苗縣府長期照護管理中心指出，戶政單位截至今年6月底人口統計資料顯示，縣內65歲以上人口數為8萬8977人，老年人口比率達16.27％，邁入高齡社會。高齡化已是不可逆的趨勢，縣府推動長照2.0，希望讓有需要長期照顧服務者，得到妥善的照顧。長期照顧需要專業和愛心，近幾年來幸有醫療機構和社福團體，協助推動長照業務，維持長者生活能力，減輕家庭主要照顧者的負擔。