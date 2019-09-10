台電通霄淨灘 撿拾垃圾公斤數化為捐款做公益

2019-09-10 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



台電公司今在苗縣通霄鎮通南里南勢溪出海口舉辦淨灘，現場750多人攜手清理垃圾，還給海灘潔淨面貌，台電也將撿拾垃圾的公斤數化為捐款，協助董氏基金會推廣校園憂鬱防治，實際行動守護海岸及做公益。

台電公司每逢中秋節前夕，號召全台電廠員工及周邊居民一起淨灘，今年邁入第26年，在全國包含離島等10個縣市發動22個單位、逾6600名台電員工與在地鄉親、環保義工攜手守護海岸線，為環境永續發展盡一份心力。

今年活動主場選在海岸線長2.8公里的苗栗通霄南勢溪出海口，主題為「淨灘Together、海洋Forever」，苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明及地方民代今出席開幕式，與台電董事長楊偉甫、董氏基金會董事邱弘毅等人，呼籲民眾不任意丟棄垃圾汙染海洋，讓地球永保潔淨。

台電董事長楊偉甫說，他是台中清水人，在中部海域成長，對通霄美麗乾淨的海洋印象深刻，因現今大環境改變，垃圾汙染海洋日益嚴重，台電善盡企業社會責任推動淨灘守護海洋，20多年來清除累計218噸以上垃圾，同時響應政府海岸認養，實質行動愛護環境。

苗栗縣長徐耀昌說，苗栗縣海岸線長達50多公里，擁有引以為傲美麗海景，希望民眾到海邊遊玩順手帶走垃圾，養成隨手撿垃圾、關心環境的好習慣，讓環境永續。徐耀昌也肯定通霄電廠汰舊換新設備，不僅供電穩定，也致力做好敦親睦鄰回饋地方。

台電董事長楊偉甫並率同中部施工處、通霄發電廠、苗栗區營業處人員及通霄居民頂著烈日清理沙灘上的垃圾，撿拾寶特瓶、枯枝及玻璃瓶等，直至中午終於清理乾淨，台電女排隊長張秝芸率領近20名球員，在乾淨的海灘上打沙灘排球，直呼「超有fu」。