台大醫院新竹生醫園區分院第1期完工 預計年底前營運

2019-09-10 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



位於高鐵新竹站對面的台大附醫新竹生醫園區分院，第一期醫療大樓已興建完成，立委林為洲今天邀相關單位，到新竹生醫園區分院進行工程進度會勘。台大醫院副院長江伯倫指出，生醫分院原預定明年元月啟用，由於工程進度超前，等外管水、電及寬頻配合問題解決後，將可提前今年12月開院營運。

江伯倫說，生醫分院第一期醫療大樓年底營運後將有30名醫師及100名醫護人員，提供16科門診，以內科、小兒科為主，病床先開1個單位42床，明年第1季完成開刀房後，急診、外科也將陸續開診。

生醫分院定位為中度級急診醫院，共規畫728張病床，第1期設置380床，其中一般病床250床、特殊病床130床；第2期研究大樓預計明年年7月動工，2023年營運，第2期設置348床，2期共計將進駐醫師將有160至180名，上千名醫護人員，除提供一般醫療服務外，並全力配合新竹生醫園區協助創新醫材及藥品研發。

江伯倫指出，生醫分院初期為地區醫院，未來會與新竹及竹東分院相互整合，相互支援人力，3分院共提供1806張病床，並規畫3分院醫療巡迴交通車接駁，以發展為竹竹苗唯一醫學中心目標邁進。