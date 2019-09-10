歌唱好手有福了！桃市徵選80人獲免費培訓課2個月

2019-09-10 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市推出「第一屆桃園阿卡貝拉和合唱種子培訓計畫」，預計招募80名歌唱好手，能獲得外國知名指揮家等強大師資傳授經驗，更有為期2個月的免費培訓課程，即日起受理報名，將在29日於中壢藝術館舉行甄選活動。

「第一屆桃園阿卡貝拉和合唱種子培訓計畫」將會分成4組培訓，包括「原住民族阿卡貝拉組」、「阿卡貝拉種子教師組」、「原住民族合唱組」及「合唱種子教師組」，阿卡貝拉組別一組預計招募15人，合唱組別一組預計招募25人，徵選後總計將有約80名歌唱好手能受惠。

桃園市政府藝文設施管理中心表示，考慮到桃園市內有許多原住民，更舉辦過多屆阿卡貝拉及合唱大賽，但僅舉辦比賽無法深度培養這些歌唱好手，加上市府一直希望能培育更多人聲音樂種子，讓桃園朝人聲藝術城市的目標發展，因此「第一屆桃園阿卡貝拉和合唱種子培訓計畫」就此誕生，且該次培訓計畫的師資陣容更是亮眼。

「合唱組」由資深合唱團指揮楊宜真，攜手泰雅族指揮艾倫．樓幸策劃，更邀請到美國知名指揮家「世界青少年合唱藝術家協會副主席」布雷迪．奧爾雷德博士（Dr. Brady R Allred）來台指導，傳授團員們合唱演出經驗及帶團策略；「阿卡貝拉組」邀請阿卡貝拉冠軍團「Vox玩聲樂團」及「The Wanted尋人啟事」指導名師劉靜瑜掌舵，搭配「歐開合唱團」的賴家慶、葉孝恩、葉微真、林孟慧等超強師資群，除和聲與發聲練習外，特別針對樂器模仿與舞台呈現進行基礎扎根。