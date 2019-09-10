中山科學院與桃市府合作 增設6處YouBike場站

2019-09-10 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



國家中山科學研究院為鼓勵員工，騎自行車上下班，使用環保綠色運具，主動提供用地與市府合作，在員工宿舍及園區新建置6處YouBike場站，進駐流通180輛腳踏車。桃園市市長鄭文燦、中科院院長杲中興，今天與嘉賓出席YouBike場站啟用典禮，宣布攜手推動綠色環保交通，為桃園建置更完善的YouBike交通服務網。

桃園市長鄭文燦在「微笑合作、幸福桃園」YouBike場站啟用典禮致詞表示，桃園市公共自行車租賃系統自105年2月啟用，迄今已布建308處YouBike場站，總計約8700輛公共自行車，2500萬以上騎乘人次，充分顯示公共自行車，已成為桃園市民重要綠色運具。

中科院主動提出合作案並提供土地，在龍潭及大溪院區周邊，與市府交通局共同建置6處YouBike場站，位在中科院5號門、中科院1號門，中科院石園一村、石園二村、石園三村以及三坑自然生態公園，6 處場站將有180輛YouBike流通，由市府營運管理供民眾租賃使用。

三坑自然生態公園佔地4公頃，為龍潭三坑熱門觀光休憩景點，假日觀光遊客多。市長鄭文燦表示，建置YouBike場站不僅能響應綠色交通，鼓勵中科院院員工及民眾使用公共交通運具，也有助於提升觀光服務品質，讓市民享受桃園友善運輸環境及城市美景。