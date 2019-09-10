新竹縣長楊文科送中秋節「加菜金」 慰勞國軍弟兄

2019-09-10 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



陸軍裝訓部指揮官張維燻（右）表示，非常感謝楊縣長親自率團來到裝訓部，實施勞軍慰問。記者郭政芬／攝影 分享 facebook 為了感謝國軍弟兄平時保家衛國，趁著中秋佳節將至，新竹縣長楊文科今天親自擔任團長率隊，會同縣府民政處長黃文旭及湖口地區議員，一同前往湖口鄉陸軍裝訓部慰勞國軍弟兄，結合新竹軍人服務站帶著竹縣各界滿滿的關心與祝福，楊文科也頒發加菜金給予新竹縣轄內10個單位，在一年一度的中秋節前，向駐軍表達慰問及敬意，藉由勞軍活動與官兵互動，促進軍民同心，表達軍愛民、民敬軍之團結互助精神。

楊文科表示，他代表全體56萬鄉親向所有勞苦功高的國軍官兵們致上最崇高的敬意與謝忱，特別感謝國軍在近期災害中，迅速支援清除，讓鄉親的家園得以快速復原，也謝謝過節時在軍中堅守崗位的弟兄們，並祝福所有國軍官兵們身體健康、中秋節快樂。

陸軍裝訓部指揮官張維燻表示，非常感謝楊縣長親自率團來到裝訓部，實施勞軍慰問，給予國軍最大的精神戰力，國軍也會全力以赴做好各項備戰及保家衛國、守護家園。

縣府表示，這次中秋節勞軍共選定竹縣轄內陸軍裝訓部、陸軍裝甲584旅、陸軍北區聯合測考中心、陸軍裝甲542旅、陸軍206旅、新竹後備指揮部、空軍偵蒐預警中心、陸軍湖口甲型聯保廠、新竹憲兵隊及北巡局新竹機動查緝隊10單位，統一於湖口陸軍裝訓部辦理。