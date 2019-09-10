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橫山鄉遭棄置341桶化學廢棄物 新竹縣動用預備金清除

2019-09-10 16:46聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣橫山鄉沙坑村一處空地，今年3月被人發現遭棄置341桶化學廢棄物，經化驗確定桶內為強酸、強鹼及重金屬溶液，雖目前沒有外流疑慮，但因靠近簡易自來水廠的上游取水口，縣府擔憂汙染疑慮，啟動緊急應變措施，先動用預備金清除，再徹查濫倒廠商法辦、重罰。

縣府表示，橫山鄉沙坑村一處山區空地3月時屢傳惡臭，3月18日被發現遭棄置大批化學廢棄物，鄉長張志弘、縣議員張良印等人會同環保局到現場調查，發現空地有300多桶成分不明的事業廢棄物，而桶身上貼有「可燃性事業廢棄物」的標籤。

經環保局派員簡易採樣送驗後，確認桶內為強酸、強鹼及重金屬溶液，目前狀態穩定沒有外流疑慮，不過因此處接近2個簡易自來水廠的上游取水口，擔心仍有汙染疑慮，將優先使用第二預備金招標方式，先行將該廢棄化學廢液桶清除，期盼盡速還給居民安全乾淨的環境。

環保局指出，本案已核准使用第二預備金1350萬元，將分2階段辦理本案，第一階段招標將以汙染調查、應變處置及後續處理規劃進行，所需費用為400萬元，將於明天上網公告招標；第二階段將全面清除相關化學廢液桶及廢棄物，所需費用為950萬元。

縣府表示，此案目前由環保署北區督察大隊、內政部保七刑大持續追查化學廢液桶產源事業中，縣長楊文科指示環保局，務必盡速將遭棄置的區域恢復原貌，並請相關單位全力徹查，追究棄置廠商違法刑責。

新竹縣橫山鄉沙坑村一處空地，3月被人發現遭棄置341桶化學廢棄物。圖／新竹縣政府...
新竹縣橫山鄉沙坑村一處空地，3月被人發現遭棄置341桶化學廢棄物。圖／新竹縣政府提供
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廢棄物新竹楊文科
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